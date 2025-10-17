Почему смерть «охотника за НЛО» вызвала много вопросов

В 2000-х годах Вадим Чернобров был главным телевизионным «охотником за НЛО» в России. Его лицо постоянно мелькало в программах о паранормальном, а его авторитет в кругах уфологов был непререкаем. Но затем он внезапно исчез с экранов. В 2017 году основателя легендарного «Космопоиска» не стало. Ему был всего 51 год.

© Соцсети

Судьба Вадима Черноброва, казалось, была предопределена с рождения — он появился на свет в 1965 году в военном гарнизоне ВВС. После школы он поступил на аэрокосмический факультет Московского авиационного института, где попал под влияние Феликса Зигеля, основателя отечественной уфологии.

Именно Зигель заразил студента страстью к изучению необъяснимого. Как пишет М. Б. Герштейн в «Энциклопедии НЛО», уже в 1980-х Чернобров активно участвовал в уфологических исследованиях. На волне всеобщего интереса к паранормальному студенческий кружок быстро вырос в масштабное научно-исследовательское объединение «Космопоиск», имевшее отделения по всей стране и за рубежом.

Под руководством Черноброва «Космопоиск» провел сотни экспедиций в аномальные зоны. Он искал следы Тунгусского метеорита, разгадывал тайну Витимского феномена в Забайкалье, поднимался на Арарат в поисках Ноева ковчега и исследовал загадочные круги на полях.

.

Эти путешествия были далеко не безопасны. В 2002 году на озере Бросно, где, по легенде, обитало чудовище, Чернобров с товарищами обнаружил студенистую массу размером с вагон, которая чуть их не поглотила после взрыва петарды. Этот случай позволил предположить, что на дне Бросно накапливаются запасы сероводородных гидрантов.

Приходилось энтузиастам из «Космопоиска» иметь дело и с радиацией. В частности Вадим Чернобров организовал экспедицию в район Медведицкой гряды. Благодаря стараниям Черноброва была нанесена на карту разветвленная сеть тоннелей, диаметр которых по мере приближения к гряде увеличивался. По одной из версий, Медведицкая гряда – это узел, где сходятся тоннели из других регионов России, в том числе и с Кавказа. Предположительно, тоннель под Геленджиком с оплавленными стенами, где был отмечен интенсивный радиационный фон, тоже ведет к упомянутой гряде. Чернобров нашел и пеленку Кыштымского карлика Алешеньки, мутации которого могли быть связаны с воздействием радиации. Кыштым расположен неподалеку от Озерска, где находился комбинат «Маяк», на котором в 1957 году произошла авария.

.

Возвращаясь из экспедиций в аномальные зоны, Вадим Чернобров принимался за написание книг по их результатам. В общей сложности он является автором не менее 30 изданий. Несмотря на то, что многие ученые критиковали труды Черноброва и выдвинутые им гипотезы (в частности руководитель «Космопоиска» не сомневался в том, что круги на полях – дело рук представителей внеземных цивилизаций), большинство специалистов высоко оценили проделанную Вадимом Александровичем и его коллегами работу. Описания необычных явлений и территорий, на которых они происходили, дали пищу для изысканий в различных областях науки.

Впрочем, как считают некоторые, именно экспедиции Вадима Черноброва и стали причиной его преждевременной смерти. Основатель «Космопоиска» скончался в 2017 году в возрасте 51 года. Всего пару месяцев Чернобров не дожил до своего 52-го дня рождения. По сообщениям средств массовой информации, Вадим Александрович умер после тяжелой болезни. Как утверждают Франсуа и Паола Гарио, авторы книги «Файл НЛО КГБ» («LE DOSSIER OVNI DU KGB», Francois Garijo, Paola Garijo), причиной смерти исследователя аномальных явлений стало онкологическое заболевание крови. Гарио предполагают, что недуг развился после посещения Чернобровом мест посадок НЛО. Однако другие считают, что онкология была вызвана воздействием радиации, повышенный уровень которой наблюдался в районах, исследовавшихся Чернобровом.