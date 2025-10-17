Что должен выдержать настоящий боец российского спецназа

На территории России сегодня существует около 20 различных подразделений специального назначения. И этот перечень отнюдь не исчерпывается армейскими группами — свои спецподразделения есть у ФСБ, СВР, Росгвардии и даже... у Федеральной налоговой службы.

© Русская семерка

«Небоевые» спецподразделения

Осенью 2018 года ФНС России официально подтвердила целесообразность создания специальной структуры для работы с налоговыми должниками. Но налоговые органы — не единственное "небоевое" ведомство, имеющее спецподразделения.

Отряд специального назначения "МАРС" подчиняется Мининформсвязи и отвечает за безопасность объектов связи. Подробности подготовки этих специалистов не разглашаются, но сам факт существования таких подразделений говорит о многом.

Ведомственный и армейский спецназ

Ведомственный спецназ по численности и специализации соперничает с армейским. Такие структуры есть у ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС и Росгвардии.

В Вооруженных силах РФ только в главке Генштаба свыше десятка спецподразделений. Более десяти таких боевых групп и в составе ВМФ России. В Кубинке базируется спецбригада ВДВ. Подразделения спецопераций ВС РФ (отдельные спецназовские группы) хорошо зарекомендовали себя в борьбе с сомалийскими пиратами, в операциях на Северном Кавказе и в Сирии. Порядка 10 групп спецназа ФСБ России, самые известные из которых «Альфа» и «Вымпел», базируются в разных городах страны. Помимо них, действуют еще и подразделения погранслужбы, которая также относится к ФСБ.

Бег — «общепримиряющая» процедура

У каждого подразделения спецназа, будь оно армейским или не относящимся к вооруженным силам, своя специфика и критерии подготовки контингента. В спецназе ВДВ, ГРУ и ФСБ одно из главных требований к кандидату — выносливость. Бег в этом смысле — один из ключевых вариантов проверки на профпригодность.

По словам преподавателя физдисциплин и обладателя крапового берета Виктора Иванникова, кандидат в спецназ ВДВ обязан быстро и долго бегать. Способность преодолеть 10 км менее чем за час — это хороший показатель. Аналогичные требования к бегуну и в спецназе ГРУ (там, утверждает бывший инструктор ГРУ, Сергей Бадюк, бег еще и чередуется с переползаниями на местности).

Одна из главных особенностей подготовки настоящего спецназовца любой боевой структуры — тренировка дыхания. Поэтому спецназ Минобороны и другие спецслужбы России часто проводят тренировки в условиях горной местности.

И в ВДВ, и в ГРУ, и в ФСБ требования к кандидатам в спецназ схожи по форме — боец почти не отдыхает между выполнением следующих друг за другом упражнений. Спецназовец ВДВ (и ГРУ) должен отжаться от пола на пальцах и кулаках, перемежая эту процедуру другими силовыми упражнениями (выпадами-«джампами»), 85 раз (для кандидата в спецназ ФСБ «лимит» — 90 отжиманий).

Претендент на поступление в спецназ ГРУ должен пробежать кросс 3000 м за 10 минут (в ФСБ — на минуту больше), стометровку — за 12 секунд (в ФСБ это челночный бег 10х10, когда кандидат пробегает 10 метров, потом разворачивается на 180 градусов и снова преодолевает на время такое же расстояние — так проверяются его скоростно-силовые качества; время — 12,7 секунд). Пресс (для ГРУ) — за 2 минуты 90 раз (для ФСБ — 100). Количество отжиманий одинаковое — 90.

В спецназе ФСБ еще практикуется поднятие штанги (вес — не менее собственного) — 10 раз. Затем у всех кандидатов в спецназовцы (ВДВ, ГРУ, ФСБ) — демонстрация техники ударов руками и ногами, спарринги с партнерами и прочие упражнения. Все вышеперечисленные тесты идут друг за другом, передышка в лучшем случае 2—3 минуты. Выдержать все это может только хорошо подготовленный человек. Поэтому потенциальный кандидат в спецназовцы — это не просто выносливый боец, но и спортсмен-разрядник.