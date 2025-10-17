Последние слова Крупской: что сказала перед смертью вдова Ленина

В кинолентах 20-30-х годов рядом с Надеждой Крупской нередко можно заметить молодую женщину — Веру Дридзо. Она была одной из московских пропагандисток и близкой подругой вдовы Ленина. Именно ей и было суждено услышать последние слова Надежды Константиновны.

© Русская семерка

Роковое празднество

Смерть Надежды Крупской наступила на следующий день после её 70-летия, и это обстоятельство до сих пор заставляет историков строить версии о загадочных обстоятельствах её кончины. По мнению ряда исследователей, например, автора книги «100 великих женщин» И.И. Семашко, Крупская готовилась к выступлению на XVIII съезде партии, и её речь могла быть направлена против Сталина, с которым у неё были напряжённые отношения.

24 февраля 1939 года, в подмосковном Архангельском, где Крупская работала, неожиданно появились гости, чтобы поздравить её с предстоящим юбилеем. Хозяйка не была готова к приёму, да и кулинарным искусством не владела. Поэтому угощение было более чем скромным: кисель и пельмени. Хотя в ряде источников упоминается и торт, присланный лично Сталиным. Именно этот торт и породил версию об отравлении.

В разгар скромного застолья Крупской стало плохо: она жаловалась на резкие боли в животе, тошноту и рвоту. «Положение оказалось серьезным, — вспоминала присутствовавшая на празднике Вера Дридзо, — и её немедленно увезли в больницу».

Тяжелое состояние и поздравления от партии

Вера Дридзо стала ключевым свидетелем в этой истории. Архивные документы, которые цитируют в своей книге «Противостояние. Крупская-Сталин» историки Виктор Куманев и Ирина Куликова, подтверждают, что Дридзо лично беседовала с врачами о состоянии подруги. Изначально медики не наблюдали критического ухудшения, но ситуацию усугубил первый прибывший врач, который рекомендовал положить на живот горячую грелку. Если бы у Крупской был аппендицит, как полагают некоторые, то такая мера была бы категорически противопоказана.

Несмотря на то, что состояние больной стремительно ухудшалось, 26 февраля в газете «Правда» было опубликовано торжественное поздравление от ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, адресованное Крупской, с пожеланиями «здоровья».

Окончательный диагноз и предсмертные слова

Только 28 февраля 1939 года, то есть на следующий день после смерти Надежды Крупской «Правда» напечатала о тяжелой болезни вдовы Ленина. Как сообщала газета, резкий упадок сердечной деятельности не позволил медикам решить проблему хирургическим путем, вследствие чего болезнь прогрессировала, и рано утром 27 февраля Крупская скончалась. По словам Зеньковича, консилиум врачей пришел к выводу, что у Надежды Константиновны было воспаление брюшины, которое развилось благодаря тромбу в кишечнике. В связи с этим вечером 26 февраля Крупская и потеряла сознание.

С этого момента и до наступления смерти Надежда Константиновна в себя больше не приходила. Однако, если верить Борису Соколову, автору книги «Арманд и Крупская: женщины вождя», перед тем, как впасть в забытье, Крупская воскликнула: «Что на свете делается!». Это были ее последние слова, которые были адресованы той самой Вере Дридзо. Соколов утверждает, что Вера Соломоновна поведала Надежде Константиновне о приветствиях, связанных с 70-летним юбилеем вдовы Ленина, от имени партии и Совета народных комиссаров, а также зачитала прочие поздравления. Слушая Дридзо, Крупская прикрыла глаза и больше уже никогда их не открывала.