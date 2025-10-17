Между Востоком и Западом: как Кенигсберг превратился в Калининград

17 октября исполняется 80 лет со дня присоединения Кенигсберга к РСФСР согласно результатам Потсдамской конференции, когда союзники антигитлеровской коалиции разделили территорию Восточной Пруссии между Польшей и СССР. Сейчас Калининград притягивает людей со всего мира своей неповторимой атмосферой и характерным поликультурализмом, легко читающимся в архитектуре зданий и строчках меню местных ресторанчиков: не желаете отведать клопсов, кнедликов или шакотиса? MIR24.TV приглашает на виртуальную прогулку в прекрасной компании историка, профессионального экскурсовода и путешественников, которые вновь и вновь открывают что-то новое во время каждого визита в бывший Кенигсберг.

Современную Калининградскую область можно назвать островом внутри материка. Положение анклавов всегда непростое. Однако туристическому потоку это не мешает даже сейчас. И у каждого гостя складывается своя неповторимая мозаика из впечатлений.

Короли, философия и сказки

Кого-то по прибытии в Калиниград сразу захватывает квест по поиску хомлинов миниатюрных домовят, появившихся на улицах в 2018 году благодаря местным художникам Андрею Слепкову и Наталье Шевченко. Сладкоежек влечет первый в России музей марципана ему всего 14 лет. А любителям европейского стиля не верится, что они в России.

Виталий Маслов Историк, старший научный сотрудник НИЦ социально-гуманитарной информатики, Балтийский федеральный университет им. И. Канта «Крепость Кенигсберг основана в 1255 году рыцарями Немецкого, более известного как Тевтонского, ордена и названа, как полагают многие исследователи, в честь чешского короля Оттокара II Пржемысла, который помог Ордену завоевать прусскую землю Самбию. Рядом с замком располагались небольшие города Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф, объединенные в 1724 году в один город. Кенигсберг постепенно развился в крупный промышленный, торговый и портовый город. Он был некоторое время столицей орденского государства, затем Прусского герцогства, административно-политическим центром Прусского королевства и германской провинции Восточная Пруссия. В 1544 году герцогом Альбрехтом, который секуляризировал орденское государство и создал светское герцогство, основан Кенигсбергский университет. В городе несколько раз был русский царь Петр I. Впервые он посетил город в 1697 году под именем урядника Михайлова в составе Великого посольства. В крепости Фридрихсбург он совершенствовал навыки артиллериста, получил аттестат, в котором говорилось, что Петр Михайлов «в непродолжительное время, к общему изумлению, такие оказал успехи и такие приобрел сведения, что везде за исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. В годы Семилетней войны русские войска завоевали провинцию, ее население и жители Кенигсберга присягнули императрице Елизавете Петровне.

Один из самых ходовых сувениров, который везут в подарок друзьям и родственникам миниатюрная упрощенная модель Королевских ворот, сделанная из дерева и украшенная галькой и янтарем с балтийского побережья. Оригинал этого образца псевдоготики создал в XIX веке архитектор Фридрих Штюлер. На закладке фортификационного сооружения 30 августа 1830 года присутствовал король Фридрих Вильгельм IV, но название определила улица Königstraße: она вела прямиком к королевскому замку. С 2005 памятник передали единственному в стране Музею Мирового океана, где по сей день размещается экспозиция «Великое посольство.

Владимир Власов Искусствовед, экскурсовод по Калининграду и Калининградской области «Старое городище называлось Твангсте или Тувангсте в середине XIII века, когда рыцари-тевтонцы начали возведение крепости Кенигсберг Королевской горы. Сегодня вместо прежнего символа старого города нет ничего. Образовавшаяся городская пустота включает в себя парковку для автомобилей, рабочую площадку на месте демонтажа легендарного советского объекта Дома Советов, законсервированный археологический раскоп и небольшой фрагмент древней террасы замка.

Калининград всегда ассоциируется с Балтикой, но там есть и другие водоемы.

«Существенную роль в развитии города сыграли водные ресурсы: река Прегель мы ее знаем сейчас как Преголю, Балтийское море, которые давали богатую возможность для торговли, выстраиванию дипломатических связей. Старый Кенигсберг был не только городом купцов и торговцев, но с появлением университета в 1544 году стал известным городом интеллигенции в более поздние времена. Военные и политические события XVI и XVII веков, смена главенствующей католической религии на лютеранскую позволили стать не только светским государством Пруссия, но одним из центров будущей политики Просвещения в Европе в XVIII столетии, продолжает знакомить с городом экскурсовод.

Неслучайно Балтийский федеральный университет носит имя Иммануила Канта. Именно здесь на рубеже XVIII XIX веков автор «Критики чистого разума, по сути, всю жизнь решал поставленный им же главный вопрос: «Что такое человек?

В 1705 году, уже после смерти философа, в Кенигсберге родился младенец, завоевавший не меньшую славу как литератор. Вот только верностью родному городу Эрнст Теодор Вильгельм Гофман, в противоположность домоседу Канту, не отличался: похоронен он в Берлине. Тем не менее ежегодно Международный литературный конкурс-фестиваль «Русский Гофман собирает в Калининграде творческих людей из разных стран. И почти все стараются почтить посещением могилу Канта, которая находится в северо-восточном уголке Кафедрального собора, где проходят известные далеко за пределами области вечера органной музыки. Примечательно, что в годы Великой Отечественной войны сам собор был превращен бомбежками в развалины, а вот усыпальница прославившего родной город мыслителя чудом сохранилась почти без повреждений.

Не стоит забывать, что пограничные территории во все времена вынуждены обороняться.

«Неся бремя военной истории, Кенигсберг отвечал вызовам эпох и расстраивал, особенно с середины XIX века, сохранившиеся по сей день фортификационные сооружения бастионы, городские ворота, форты, казармы, поясняет гид. Находясь между Востоком и Западом Европы, он, прежде всего, смотрел в сторону своих ближайших соседей: стран Скандинавии, Российской империи, с которой был тесно знаком с XVIII века, когда на четыре с небольшим года немецкая провинция Восточная Пруссия и Кенигсберг вместе с ней находились под российской короной. Новый центр города в 1920-х годах был застроен павильонами большой Восточной ярмарки Ostmesse, чтобы торговать, помимо других стран, с Советским Союзом до 1930-х годов.

Почему Калинин?

После присоединения Кенигсберга название еще почти целый год оставалось прежним.

«Сначала 7 апреля 1946 года принято Постановление Совета министров СССР № 783 «Об административном устройстве города Кенигсберга и прилегающего к нему района. В нем намечалось «внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР проект Указа об образовании Кенигсбергской области на территории города Кенигсберга и прилегающих к нему районов с центром в городе Кенигсберге и включении ее в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Затем началась подготовка к переименованию Кенигсберга и других населенных пунктов, апеллирует к историческим документам Виталий Маслов.

И если бы 3 июня 1946 года не скончался председатель Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин, то в ХХI веке на картах современной России могла бы появиться Прибалтийская область с центром в Славгороде в честь славных побед.

«В союзных органах управления был подготовлен проект Указа о переименовании Кенигсберга в Балтийск. Однако после смерти Калинина Совет Министров СССР принял постановление об увековечивании его памяти. В нем, в частности, сказано: «Переименовать: а) город Кенигсберг в г. Калининград и Кенигсбергскую область в Калининградскую, цитирует историк.

Так 4 июля 1946 года Королевская гора стала городом Калинина, а Кенигсбергская область превратилась в Калининградскую.

«Облик города, в первую очередь, значительно изменился во время Второй мировой войны. В 1941 году утраты были не так значительны, как в последние годы. Английская бомбардировка в 1944-м, штурм города Красной армией в 1945-м привели к значительной утрате не только отдельно стоящих зданий, но целых городских ансамблей, кварталов. Выжили только зеленые пригороды: бывшие Амалиенау, Марауненхоф, Юдиттен, Ратсхоф. А вот центр вместе с его красивой и неоригинальной, но древней архитектурой был превращен в тотальные руины, сокрушается Владимир Власов.

Поэтому в 1949 году Григорий Александров отправился в Калининград на натурные съемки для фильма «Встреча на Эльбе. Так удручающие реальные городские пейзажи стали частью художественного кино. Но для прибывших туда людей это была повседневная реальность, требующая изменений для элементарного выживания.

«Именно на плечи советских переселенцев лег колоссальный труд разборки бесчисленных руин и завалов, превращения разбитой войной земли в цветущий город-сад. Разумеется, определенные здания еще стояли и до 1960-х, и до 1970-х годов, а то и позже. Развалины Королевского замка со страшными глазницами-окнами высились над пустотой, башни кирх напоминали о прошлом, со здания бывшей биржи на проезжающие машины взирали обломки скульптур, еще были живы некоторые старые мосты над Преголей, в красках описывает экскурсовод послевоенный период.

Новой для этих территорий советской власти предстояло решить множество задач, связанных с безопасностью населения, ведь многие объекты были заминированы, а обломки зданий могли рухнуть кому-то на голову. Довлел и идеологический момент, не менее важный для коммунистической партии.

«Во второй половине 1960-х годов были взорваны остатки Кенигсбергского замка. Для местных властей он был символом прусского милитаризма. Сохранившиеся здания после войны заселили советские люди, которые восстановили город и возродили его к новой жизни, констатирует Виталий Маслов.

Фрагменты осыпавшейся картины

Официальная история и маршруты экскурсий могут обогатить интеллектуально, но эмоции у путешественников со свежим взглядом не прочесть ни в одном путеводителе. Тем более ценно, когда делятся личными впечатлениями.

Внимательный взгляд может рассмотреть в качестве объекта исследования даже… сарай.

Альгирдас Руйбис Путешественник «Исчезающее очарование Калининградской области бывшей Восточной Пруссии в мелких деталях свидетелях ушедшей эпохи. В старых хозяйственных постройках, мостах, арках и других функциональных инженерных сооружениях. Вряд ли большинство из них будет признано архитектурной ценностью. И со временем они исчезнут без следа. Останется лишь куча обожженной глины.

Оказывается, неподалеку от аэропорта Храброво есть поселок Горловка, где проживают около 40 человек.

«Это бывшее поселение Bollgehnen Болльгенен по-русски, основанное в 1278 году. Проезжая из аэропорта в город, по дороге успеваешь лишь бросить взгляд на старинный немецкий хлев. Неоднократно перестраиваемый, он пленяет прежде всего старыми потемневшими от времени кирпичами и черепицей, цвет которых трудно подделать. Возле сарая не менее колоритные тракторные грабли-ворошилки пожираются травой, как будто бы в знак возмездия. Возле входа в постройку старая проржавевшая инженерная конструкция. Предположительно старинная кран-балка для поднятия и перемещения грузов. Судя по тому, что стальные элементы соединены друг с другом сваркой, а не заклепками, появилась эта конструкция уже в советское время, вспоминает путешественник.

«Если обойти постройку, тебя встретит знакомый пейзаж нашей глубинки, точь-в-точь как в средней полосе, улыбается он. Место оказалось вполне обитаемым. Есть даже сторож собака, живущая в нехарактерной для России будке в форме треугольной призмы, обшитой листами цвета хаки. Военная бытовка будто застыла в ожидании войны. Подобных построек, как в Калининградской области, еще сотни. Издали для проезжающих мимо путников они мелькают терракотовыми пятнами — черепичными крышами. Именно эти пятна словно фрагменты осыпавшейся картины, которую уже не отреставрировать...

Аисты, почтовые ящики и деликатесы

Женский взгляд на окружающую реальность совсем другой. Неочевидные мелочи, делающие места особенными, будут уже совсем другого характера.

Гульназ Ямалетдинова Психолог, ароматолог, шоколатье «Калининградская область восхитила меня, прежде всего, большим количеством аистов. Они спокойно вьют гнезда на крышах домов, столбах и даже старинных кирхах, которых там очень много. Нельзя не отметить заботу об экологии. Вдоль дорог во многих местах солнечные батареи и фонари. Конечно, визитная карточка широчайший выбор изделий из янтаря и марципановые сладости. Такая мелочь, как почтовые ящики, тоже привлекают внимание необычными формами. Запомнились природные ландшафты и повсеместные зеленые зоны. Куршская и Балтийская косы особенно понравились. Зеленоградск поразил культом котов. На многих деревьях можно увидеть шары это полупаразит с красивым названием омела белая, из которой в Англии, например, делают рождественские «Венки поцелуев. Как житель материковой части, сразу ощутила на себе переменчивость погоды балтийского взморья.

И так как девушка сама хорошо готовит, то без упоминания местной кухни никак не обойтись.

«Новыми для меня блюдами оказались литовские цеппелины и литовский торт, а еще кенигсбергские клопсы и кнедлики с яблоками и корицей. Мясная продукция удивила рулетами из сала, дразнит туристка непривычными названиями.

По словам знатоков региональных блюд, клопсы, мясные тефтели, готовят везде по-разному. Важно, чтобы был характерный соус и обязательный ингредиент каперсы. Кнедлики похожи на вареники с разными начинками. С яблоками и корицей десертный вариант. Цепеллины прибалтийские зразы, только их варят, а не жарят. И процесс приготовления теста для них из смеси протертой сырой картошки и готового пюре довольно трудоемкий.

Самый необычный калининградский десерт шакотис, литовский или польский торт. Внешне он похож на елочку. И для его приготовления требуется огромное количество яиц. На вкус, как сказала Гульназ Ямалетдинова, он представляет собой нечто среднее между чак-чаком и бельгийскими вафлями.

А фотохудожник Татьяна Перец любит кофе и марципаны.

Татьяна Перец, фотохудожник, член Союза фотохудожников России «Мое время всегда межсезонье. Опустевшие набережные Светлогорска и Зеленоградска, куда едешь встретиться с морем глаза в глаза и, подняв воротник повыше, насладиться балтийским его характером с порывистым соленым ветром. И душистый горячий кофе, непременно с кусочком марципана, согреет руки и сердце в уютном прибрежном кафе за столиком у окна.

Кенигсберг-Калиниград всем, кто с ним знаком, дорог по разным причинам. И нынешней осенью, возможно, кто-то впервые тоже прикоснется к его многоцветию культурных нитей и сплетет свой гобелен воспоминаний.