Медбрат лично убедился в существовании жизни после смерти

Медицинские работники из отделения неотложной помощи в США стали участниками необъяснимого случая, который заставил их по-новому взглянуть на вопрос о существовании жизни после смерти. Об этом пишет "Mirror".

История, рассказанная медбратом, быстро вышла за пределы больничных стен и привлекла внимание широкой публики. По его словам, пациент с тяжелейшей травмой был практически без признаков жизни в течение двадцати минут, и врач уже собирался констатировать смерть. Однако в самый последний момент мониторы зафиксировали возвращение пульса, и мужчину удалось спасти.

Самое шокирующее произошло позже, когда спасенный пациент пришел в себя. Он рассказал медперсоналу, что, находясь в состоянии клинической смерти, мог видеть все происходящее в операционной со стороны, как будто парил под потолком. Более того, он с абсолютной точностью описал действия врачей и детали обстановки, которые просто не мог видеть или знать. Именно эта подробность, не поддающаяся рациональному объяснению, стала для медбрата решающим доказательством реальности загробной жизни.

Сотрудник медучреждения, потрясенный случившимся, обратился в социальных сетях к коллегам с вопросом, сталкивались ли они с чем-то подобным. Его пост вызвал лавину откликов. Один из пользователей рассказал о пациентке, которая после реанимации благодарила за то, что кто-то не отпускал ее руку и пел исполнял гимн, хотя в палате в тот момент никого не было.

Другой описал случай, когда пациент ожил спустя две минуты после официального объявления о его смерти. Эти истории, по мнению автора поста, доказывают, что сознание человека может существовать отдельно от тела, открывая дорогу в неизведанное.