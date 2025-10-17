Борис Анненков: защитник монархии или самый жестокий «белый» атаман

Пожалуй, именно генерала Бориса Анненкова многие считают одним из самых одиозных командиров Белого движения. Для советской пропаганды он был воплощением жестокости «белогвардейских палачей». В то же время некоторые современные апологеты пытаются представить его образцовым монархистом. Где же проходит граница между исторической правдой и политическими мифами?

© Госархив Рф

Военная карьера

Борис Анненков происходил из дворянской семьи и сделал успешную военную карьеру. Во время Первой мировой войны он проявил себя как храбрый офицер Сибирской казачьей дивизии. После Октябрьской революции он примкнул к Белому движению и к 29 годам получил звание генерал-майора. С августа 1919 года он командовал Отдельной Семиреченской армией, действуя на территории современного Казахстана.

Формально признавая власть Верховного правителя адмирала Колчака, Анненков пользовался значительной автономией и проводил в своем регионе политику, которую можно охарактеризовать как военную диктатуру. Одной из ее черт было так называемое «оказачивание» местных крестьян.

Путь в плен

После разгрома белых сил в Семиречье в 1920 году Анненков с остатками своей армии отступил в Китай. Его дальнейшая судьба содержит массу разночтений, потому, не удивительно, что вокруг нее сложилось множество легенд. Согласно официальной советской версии, он добровольно перешел границу СССР и сдался в плен, заявив, что не хотел быть «собакой в руках англичан».

Однако, по данным ряда историков, его появление в Советском Союзе стало результатом многоходовой операции Иностранного отдела ОГПУ. Агент Сергей Лихарин, внедренный в окружение Анненкова под видом белогвардейца, сумел спровоцировать конфликт атамана с китайским военачальником Фэн Юйсяном. В результате в 1926 году Анненков был арестован китайскими властями и выдан СССР. Возможно, он рассчитывал на помилование или надеялся, что его опыт будет востребован новой властью, но эти расчеты не оправдались.

Семипалатинский процесс

В 1927 году в Семипалатинске состоялся открытый судебный процесс над Анненковым и его начальником штаба Николаем Денисовым. Процесс носил показательный характер и широко освещался прессой.

На суде были представлены многочисленные свидетельства жестокости, творимой подчиненными Анненкова на территории Семиречья и Алтайской губернии. Обвинение приводило конкретные эпизоды:

Массовые казни мирных жителей в Славгороде (по данным обвинения, 1667 человек), Сергиополе (около 800 человек) и других населенных пунктах.

Зверские расправы над отдельными семьями, например, семьей крестьянки Ольги Коленковой, у которой были убиты сыновья, а сама она была искалечена.

Внесудебные расправы, пытки и издевательства, которые часто носили характер «казачьей забавы».

Советская историография оценивала общее число жертв «анненковщины» в десятки тысяч человек. Сам Анненков, не отрицая фактов насилия, утверждал, что пытался бороться с произволом, но не смог обуздать свою «вольницу».

12 августа 1927 года Борис Анненков и Николай Денисов были приговорены к высшей мере наказания и вскоре расстреляны.

В эмигрантской среде одни видели в нем героя и мученика, другие — главаря разбойничьей шайки, дискредитировавшей Белое дело. В постсоветское время предпринимались попытки его романтизации и представления в качестве «доблестного офицера», однако материалы суда и свидетельства очевидцев вряд ли позволяют это сделать.