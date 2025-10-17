Считавшийся пропавшим без вести боец СВО нашелся спустя четыре месяца живым и не в плену

Считавшийся пропавшим без вести боец специальной военной операции (СВО) из Оренбургской области нашелся спустя четыре месяца живым и не в плену. Об этом сообщает издание «Илецкая защита».

Летом 2025 года мужчина отправился на штурм лесопосадки. После этого никаких данных о его судьбе не было. За прошедшее с тех пор время солдата уже успели объявить пропавшим без вести. В сентябре военнослужащий неожиданно вышел на связь.

Оказалось, что все это время боец удерживал ту самую лесопосадку вместе с сослуживцем. Мужчина признался, что им «было тяжело». Лесополоса находилась в поле видимости противника, поэтому солдатам приходилось рисковать, собирая пшеницу с поля и употребляя для питья дождевую воду. Примерно через неделю к ним пришла подмога, однако приказа оставлять позицию не поступало. Командование подало рапорт о представлении бойца к госнаграде.

Ранее стало известно о российском солдате, который на протяжении 63 дней оборонял занятую позицию на необитаемом острове в зоне СВО. Помощь бойцу все это время приходила с неба – предметами первой необходимости его снабжали с помощью беспилотников.