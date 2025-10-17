Чудь белоглазая: как жил и куда исчез народ шаманов

Среди русских, переселявшихся на Север, бытовали сказания о таинственном народе чудь белоглазая, который занимался добычей драгоценных металлов. Однажды все древние рудокопы ушли под землю, спрятавшись там со своими несметными богатствами. Этот древний миф имеет под собой основу. В прошлом огромные территории Арктики от Кольского до Гыданского полуостровов населял таинственный народ — люди небольшого роста, которых ненцы тундры называли белокурая сиртя.

От Арктики до Англии

Память о народе, который копал шахты, выплавлял металлы и жил под землей, сохранилась не только в русском фольклоре. В Скандинавии их называли — «двергами», а Польше — «краснолюдами». Помнят таинственных карликов в Финляндии, Великобритании, Германии, Прибалтике. В наше время они объединены общим названием — гномы.

В русских сказаниях упоминается таинственный народ — чудь белоглазая, отличавшийся низким ростом. Его представители были умелыми кузнецами, искали в шахтах драгоценные металлы и спрятались под землю, не оставив следа. Спустя столетия уральские и сибирские копи, в которых они добывали металлы, назвали чудскими, а на Северном Урале были обнаружены чудские крепости, могилы и городища.

Подробнее всего о карликах-волшебниках говорится в мифах ненцев, которые называли их белокурая сиртя или сихиртя. В преданиях они описаны как светловолосые люди с белыми глазами. Возможно, название сиртя происходит от ненского глагола: «сихирць» — избегать, или от названия жука «си», в которого по преданиям превращается душа умершего человека.

Белокурые волшебники и кузнецы

Сиртя носили роскошные одежды, украшенные металлическими подвесками, и даже не очень высоким ненцам, запомнились маленькими людьми. Биологии известен феномен уменьшения роста, являющийся адаптацией организма к низким температурам и дефициту витаминов. В сказках ненцев сиртя шаманы мстили за обиды, накладывая проклятье, от которого обидчик умирал. О сиртя говорится как о хранителях металлов и искусных кузнецах.

Бывало, что они дарили «настоящим людям», а именно так переводится слово «ненец», красивые ножи, ковши, наперстки, сделанные из металла. Охотились и рыбачили сиртя только ночью, а неожиданные встречи с ненцами зачастую заканчивались кровопролитием. Во время войн подземные жители славились не силой и храбростью, а умением исчезать и появляться в самых неожиданных местах. Ненцы и сегодня помнят, что на берегах Арктики они пришельцы, а раньше здесь жили сиртя. Когда чужаков стало слишком много, таинственный народец ушел под землю.

С собой они забрали таинственного зверя хора, что в переводе с ненецкого — «земляной олень». Возможно, речь идет о мамонте. На территории Ямала сохранилось множество географических объектов, связанных с полумифическим народом: Сиртя седа — сопка сиртя, Сиртя яха — река ситя, Сиртя мя — жилища сиртя. Большинство этих мест считаются священными, и ненцы обходят их стороной, веря, что там и сегодня сильны проклятья белокурых шаманов.

Что говорит наука

В 1929 году поиски мифического народа сиртя начал археолог Валерий Чернецов, который и обнаружил подтверждение его существования. На берегах рек и на морском побережье он отыскал следы стоянок, где жили оседлые сиртя. Домом для них были полуземлянки, покрытые дерном. Иногда их размер достигал 150 квадратных метров. В археологии исчезнувший народ известен как «Усть-полуйская культура», существовала она в период с IV века до н. э. по II век н. э.

© Бронзовая бляшка с антропоморфным изображением

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа и полуострова Ямал были обнаружены тысячи находок. Настоящей сенсацией стало древнее святилище на реке Полуй, найденное в четырех километрах от Салехарда, а также остатки крупной бронзолитейной мастерской. Археологи откопали формы, модельки, много литейного брака — все это свидетельствовало о высоком уровне металлургического производства устьполуйцев.

В жертвеннике на Ангальском мысе из-под земли подняли высокохудожественные металлические фигурки, изображающие животных и людей. Находки перевернули представления ученых о культурном развитии Арктики. Оказалось, что в древности она была не безлюдной пустыней, а центром развитой по меркам того времени культуры.

© Находки Усть-полуйской культуры

Война на истребление

Исчезли сиртя из-за конфликта с ненцами. Когда уральские ненцы приручили оленя, из охотников они превратились в кочевников. В поисках корма для своих стад они двигались на север, где в те времена климат был мягче. Земли оседлых сиртя стали оленеводческими пастбищами ненцев-кочевников. Из-за постоянных стычек сиртя были вынуждены прятаться и в конечном итоге ушли жить под землю. Днем они сидели в землянках, а выходили только ночью.

Для ненцев домом был чум, отсюда и взялся миф, что сиртя жили под землей. За годы противостояния пришельцы уничтожили или ассимилировали местных жителей. Среди ненцев сохранились семьи, помнящие, что в их роду есть кровь сиртя, и только по материнской линии.

Оказалось, что рассказы ненцев о странном народе имеют под собой реальные основания. Миф — это не всегда «бабушкины сказки», он может быть интерпретацией прошлого устами народа. Судьба сиртя схожа с историей белокурых великанов гуанчи, которые в прошлом населяли Канарские острова, но были уничтожены испанцами.