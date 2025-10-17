18 октября в народном календаре: не завидуй и помой грязную посуду

Православные верующие вспоминают святую мученицу Харитину Амисийскую. А в народном календаре это день Харитины, или Первые холстины.

Связано прозвище с тем, что в это время женщины начинали ткать холсты и катать шерсть на валенки. Также готовили одежду и обувь к долгой и лютой зиме.

Женщины ткали, пряли, шили. Первую ткань называли "животворной", ее было принято дарить беременным, невестам или самым молодым членам семьи. Эту же ткань при строительстве нового дома клали в фундамент постройки.

В этот день нельзя бездельничать, потому что лодырей будет преследовать нищета. Нельзя завидовать - удача отвернется. Нельзя было ходить в этот день в одежде темного цвета - так в трауре и проходишь, всю семью потеряв. Не оставляли в эти сутки грязную посуду, поскольку это сулило новые ссоры. Если в этот день крошки со стола смахнешь - счастья не будет.

Если сейчас облака идут против ветра - жди похолодания. Снег выпал - к скорому потеплению. Деревья в лесу трещать начали - жди хорошую погоду.

Листья на березах и дубах не опали - зима предстоит суровая, морозная.