Месть отвергнутой женщины: история экс-фаворита Примадонны Сергея Савина

Сегодня среди представителей шоу-бизнеса стало модно обвинять в своих карьерных неудачах Аллу Пугачеву. Мол, не давала певица возвышаться никому, а если кто-то и взлетал на трамплине популярности, то лишь по взмаху «королевской» руки. Не стал молчать и Сергей Савин — участник шоу «Фактор-А» и бывший любимец Примадонны.

Из пяти официальных мужей Аллы Пугачевой двое были младше нее. Она сама утверждает, что настоящими считает лишь первый и пятый браки, а остальные мужья были фиктивными, так что обвинять ее в пристрастии к юным парням не стоит. Максим Галкин*, правда, по разнице в возрасте переплюнул всех, но и брак этот, по утверждению певицы, самый настоящий и основанный на любви, которой, как известно, все возрасты покорны.

Что бы ни говорила Алла Борисовна, но ее интерес к молоденьким скрыть было сложно, хотя она и выставляла его как патронаж. И не дай бог, если приглянувшийся мужчина не ответит взаимностью! В таких случаях бывшая королева эстрады начинала мстить. Об этом в программе «Новые русские сенсации» рассказал экс-фаворит певицы Сергей Савин.

«Не сразу понял»

Савин впервые познакомился с Пугачевой на шоу «Фактор-А» и сразу заметил, что певица ему благоволит.

© Сергей Савин и Алла Пугачева

На каждом выступлении она за меня рвала и метала! Для меня было загадкой, почему она меня тащит, - рассказал артист.

Но вскоре мотивы поступков 62-летней Примадонны в отношении 26-летнего Савина стали ясны.

Она сказала, что я ей очень нравлюсь. Взяла меня к Анатолию Лопатину для разбора песни. И тогда я почувствовал ее интерес.

На тот момент у Аллы Борисовны уже почти 10 лет длился роман с Максимом Галкиным*, и публика посчитала, что певица намерена сделать рокировку возлюбленных. Возможно, так бы и произошло, если бы интерес был взаимным.

Что касается Галкина*, то ему не нравилось внимание невесты к более молодому мужчине, который, к тому же, был чем-то похож на самого комика.

Савин все это воспринимал, по его признанию, нормально.

В треугольнике «я, Алла, Макс» я себя ощущал потрясающе.

Савин рассказал, что ухаживания Пугачевой принимал, не до конца понимая серьезность ее намерений.

Моя жизнь стала похожа на сказку. Я был в какой-то степени альфонсом, - поделился певец, добавив, что Пугачева потратила на него не менее 10 млн долларов. - Это видели все, кроме меня. Я был наивный дурачок.

По утверждению артиста, когда он попал в ДТП и впал в кому, Алла Пугачева приехала к нему в больницу, хотя должна была ехать в ЗАГС с Галкиным*.

Она приехала и привезла собственноручно приготовленные котлеты и пюре. Вся больница обомлела, - похвастался Сергей Савин.

Месть отвергнутой женщины

Но благодарность артиста длилась недолго, и вскоре молодой человек влюбился в клипмейкера Ирину Миронову, что Алле Пугачевой очень не понравилось. Миронова была вызвана «на ковер», а затем пропала с радаров Савина.

Я не мог до нее дозвониться. Не ответив взаимностью Алле, я потерял все за минуту, - сокрушается он.

Карьера, которая могла бы стать успешной, так и держится на стабильно низком уровне. Собственно, про Сергея Савина публика давно забыла, как и сама Алла Пугачева. А вот артист не преминул вновь воспользоваться именем бывшей покровительницы и выехать на волне ее сомнительной популярности.

* Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.