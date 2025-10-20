«Стеклянный» или «стекляный»: как правильно?

Многие люди часто путают, как правильно писать слово «стеклян(н)ый» — с одной или с двумя буквами н. Сложности вызывает тот факт, что это прилагательное является исключением и не подпадает под обычные правила. «Лента.ру» рассказывает, как правильно оно пишется, как проще всего запоминать такие слова-исключения, а также предлагает пройти тест для самопроверки.

Значение слова «стеклян(н)ый»

Прилагательное «стеклян(н)ый» происходит от слова «стекло», которое, в свою очередь, с точки зрения этимологии связано с глаголом «течь» — то есть «стекать», рассказал «Ленте.ру» репетитор по русскому языку с сервиса «Профи.ру» Данила Ануфриев.

Эта связь говорит о древнем представлении людей, которые воспринимали расплавленное стекло как нечто жидкое, текучее, которое в процессе изготовления приобретает нужную форму Данила Ануфриев репетитор по русскому языку

Как правильно пишется слово «стеклян(н)ый»

Прилагательное «стеклянный» правильно писать с двумя буквами н. Это противоречит правилу, которое гласит, что в прилагательных, образованных от существительных с помощью суффикса -ЯН-, пишется одна буква н (например, глиняный), однако это не ошибка.

Дело в том, что из этого правила есть три исключения, которые нужно запомнить: стеклянный, оловянный, деревянный. В этих словах сохраняется двойная буква н.

Как появились слова-исключения «оловянный», «деревянный» и «стеклянный»? В древнерусском языке прилагательные часто образовывались с помощью суффиксов -АН/ЯН-, но также существовал дополнительный суффикс -ЬН-. Он использовался для создания расширенных форм слов. Например, слово «деревянный» изначально писалось как «дерев-ян-ьн-ный», то есть содержало целых три буквы «н». Со временем звук «ь» перестал произноситься и исчез из письма. Три согласные «н» подряд оказались слишком длинными для языка, поэтому суффиксы -ЯН- и -ЬН- слились в один — -ЯНН-. Так и возникли современные формы слов-исключений: деревянный, оловянный, стеклянный. Эта историческая особенность объясняет, почему эти прилагательные пишутся с двойной -Н-, в отличие от других слов с суффиксом -ЯН- (например, «глиняный»). Именно поэтому исключения из правил не случайны — они отражает древние процессы развития языка.

Как запомнить слова-исключения

Вариант 1

Запомнить эти три исключения — стеклянный, оловянный и деревянный — поможет простая ассоциация. Раньше учителя предлагали детям просто посмотреть на окно и запомнить его детали: у него деревянные рамы, оловянные ручки, а само оно — стеклянное.

Хотя сейчас окна выглядят в большинстве случаев по-другому, приведенная выше ассоциация легко запоминается.

Вариант 2

Есть и другой способ запомнить, как в русском языке пишутся слова-исключения с двумя буквами н. Это небольшое стихотворение, которое нужно выучить:

Вот солдатик оловянный

Взял топорик деревянный

И построил дом стеклянный,

В нем ни потолка, ни стен,

И живут две буквы н.

Примеры употребления слова в письменной речи

Слово «стеклянный» можно употреблять в прямом, стандартном значении, когда мы говорим о чем-то, что сделано из стекла или содержит его в составе.

Примеры употребления в речи

Бабушка закатывает компот в стеклянные банки. Стеклянный купол обсерватории, отполированный до зеркального блеска, открывал нашему взору бесчисленные россыпи далеких звезд. Витрина этого магазина полностью стеклянная: через нее видно каждую мелочь. Прозрачный стеклянный графин, переливаясь на солнце, наполнял комнату радужными бликами. Огромные стеклянные двери бесшумно раздвинулись, пропуская гостей в светлый холл отеля. Хрупкая, стеклянная безделушка, привезенная из далекого путешествия, занимала почетное место на каминной полке. Архитектор предложил смелое решение — соединить два здания прозрачным стеклянным переходом, парящим на высоте пятого этажа. Под ногами у туристов хрустели осколки стеклянных бутылок, оставленные нерадивыми отдыхающими после шумной ночи.

Примеры употребления в переносном значении

«Прилагательное "стеклянный" можно использовать и в переносном значении для описания образа предмета или создания метафоры», — отметил Данила Ануфриев.

В переносном значении прилагательное «стеклянный» часто используют, чтобы подчеркнуть, насколько холодным, отчужденным и безжизненным был взгляд человека. В таком же контексте его применяют, чтобы описать сами глаза.

Также это слово можно использовать, чтобы описать что-то похожее на стекло — блеском, звоном или прозрачностью.

Примеры употребления в речи:

Он смотрел на меня абсолютно стеклянным, пустым взглядом, в котором не читалось ни единой эмоции, будто его душа куда-то ушла. Его смех прозвучал как-то фальшиво и неестественно, отдавая каким-то холодным, стеклянным призвуком. От усталости и недосыпа ее сознание стало каким-то мутным и стеклянным, мысли скользили, не задерживаясь. После шокирующей новости она сидела, не шелохнувшись, с совершенно стеклянными глазами, в которых читались лишь пустота и неверие. От сильной лихорадки и жара больной бредил, его стеклянные глаза были полны страха и не фокусировались на лицах близких. Ее счастье было хрупким, стеклянным, и она боялась, что одна неосторожность может разбить его на тысячи осколков.

Распространенные ошибки

При написании прилагательного «стеклянный» допускают несколько распространенных ошибок.

«Стекляный» (одна «н»)

В этом случае забывают о том, что слово является исключением, и пишут его в соответствии с правилом, где в суффиксе -ЯН- должна быть одна буква н.

Неправильный контекст

Например, нельзя сказать «стеклянный характер». Это стилистическая ошибка. Лучше использовать другие прилагательные — холодный, бесчувственный, жесткий, подчеркнул Данила Ануфриев.