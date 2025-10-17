Какую личную вещь Сталина положили с ним в гроб

После смерти Иосифа Сталина его тело 8 лет находилось в Мавзолее. Только в 1961 году, на волне десталинизации, ночью, в обстановке строжайшей секретности, «вождь народов» был перезахоронен. И именно эта секретность породила множество слухов в народной среде. Одним из самых устойчивых стал миф о том, что в гроб вместе с телом была положена личная вещь вождя — его знаменитая курительная трубка.

© РИА Новости

Тайная операция

Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года. После бальзамирования его тело было помещено в Мавзолей, который на несколько лет получил название «Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина». Однако в 1961 году, в рамках кампании по разоблачению «культа личности», было принято решение о перезахоронении. Все было сделано в тайне вечером 31 октября 1961 года. Красную площадь оцепили под предлогом репетиции парада, а на церемонию не пригласили даже родственников Сталина. Тело было погребено в могиле у Кремлевской стены.

Происхождение мифа

Секретность процедуры стала главной питательной средой для слухов. Одним из них стала легенда о том, что в гроб положили одну из его курительных трубок. Этот миф имел под собой определенное основание: образ Сталина с трубкой был каноническим и легко узнаваемым. Да и официальная опись его личного имущества, составленная 5 марта 1953 года комендантом Ближней дачи, включала, среди прочего, целых пять курительных трубок. Эта деталь биографии прочно закрепилась в общественном сознании, что и сделало трубку главным кандидатом на роль «последней вещи».

Свидетельства очевидцев

Впрочем, согласно воспоминаниям участников и исследователей тех событий (например, историка Ирины Сергиевской), никакие личные вещи в гробу не находились. Тело Сталина было перезахоронено в том же мундире, в котором оно находилось в Мавзолее. Правда, кое-какие изменения в облачении все же были. Так, с груди Сталина сняли Золотую Звезду Героя Социалистического Труда, а золотые пуговицы на мундире заменили латунными.

Свидетели, присутствовавшие при перезахоронении, подтверждали, что в гробу не было никаких посторонних предметов. Учитывая, что операция носила сугубо официальный и секретный характер, а родные отсутствовали, сама возможность того, что кто-то положил туда личную вещь, представляется историкам крайне маловероятной.

Таким образом, история с трубкой, положенной в гроб Сталину, является лишь городской легендой, порожденной атмосферой секретности вокруг его вторых похорон. Документальные свидетельства и показания очевидцев однозначно опровергают этот миф.