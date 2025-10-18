18 октября: какие праздники отмечают в России и в мире

18 октября в мире посвящено женскому здоровью и женскому счастью. Также в этот день отмечают неофициальный праздник в честь главного мужского аксессуара. По православному календарю — Собор Московских святых, а народные приметы советуют вернуть сегодня все долги. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 18 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 октября

Всемирный день менопаузы

Всемирная организация здравоохранения совместно с Международной организацией по менопаузе учредили этот день, чтобы открыто говорить о естественном этапе в жизни каждой женщины. Цель — развеять мифы и табу, окружающие этот период, и подчеркнуть, что менопауза — не конец активной жизни, а ее новая глава. Основной посыл этой даты: современная медицина и здоровый образ жизни дают женщине все возможности оставаться здоровой, энергичной и счастливой в любом возрасте.

Всемирный день женского счастья

В сумасшедшем ритме жизни, полной забот о семье, работе и быте, женщины часто отодвигают собственные потребности на второй план. Этот день призывает исправить такую несправедливость. Праздник был учрежден в 2017 году по инициативе американки Карин Рокинд, чтобы бороться с женской депрессией и способствовать психологическому благополучию женщин. Традиции празднования душевные и простые — дружеские посиделки в женской компании, где можно пообщаться и поддержать друг друга.

Международный день галстука

История этого аксессуара начинается не в парижских ателье или миланских бутиках, а на полях сражений. Во время Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.) наемные хорватские солдаты, служившие во французской армии, носили традиционные шейные платки. Цель была практической — сохранять тепло. Французская знать очаровалась этой деталью гардероба, а король Людовик XIV стал носить на шее кружевной платок, задав новую моду для аристократии. Аксессуар получил название cravate, которое, как полагают, произошло от искаженного французского слова croates — «хорваты». С тех пор галстук прошел долгий путь от модной причуды при дворе до неотъемлемого атрибута делового и повседневного гардероба.

Какие праздники и памятные даты отмечают 18 октября в других странах

День Аляски — США. Этот праздник переносит нас в 1867 год, когда над городом Ново-Архангельск (ныне Ситка) спустили российский флаг и подняли звездно-полосатый. Церемония завершила процесс продажи Аляски Российской империей Соединенным Штатам за 7,2 млн долларов. Официальный статус праздник получил в 1917 году. Главные торжества традиционно проходят в Ситке.

Интересно, что…

Сами американцы поначалу скептически встретили сделку, считая ледяной полуостров бесперспективной территорией. Мнение кардинально изменилось, когда на Аляске нашли золото, а позже — крупные запасы нефти. Это превратило Аляску в один из самых богатых природными ресурсами штатов.

День восстановления независимости — Азербайджан. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики принял Конституционный акт о государственной независимости, официально провозгласивший Азербайджан суверенным государством. С тех пор этот день является главным национальным праздником, символом торжества воли народа и его права на самоопределение. По всей стране в этот день проходят официальные церемонии, концерты и массовые гулянья.

Церковные праздники 18 октября

Собор Московских святителей

Русская православная церковь в этот день вспоминает особую группу святых — тех митрополитов и патриархов, которые на протяжении веков управляли Московской кафедрой и внесли свой вклад в становление государства. Их служение пришлось на разные, часто очень сложные времена — от татарского ига до Смуты, но всех их объединяла глубокая вера и мудрое управление паствой.

В этот собор входят такие великие святители как Петр, перенесший митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что укрепило ее будущее величие; Алексий, бывший регентом при малолетнем Дмитрии Донском и своими советами укреплявший государство; Филипп, смело выступивший против жестокости царя Ивана Грозного и за это принявший мученическую смерть; патриарх Ермоген, чья твердая вера и призывы вдохновили народ на борьбу с польскими интервентами в Смутное время. Церковь устанавливает это соборное празднование, чтобы верующие могли единой молитвой почтить память этих архипастырей, чья личная святость и твердое управление помогли сохранить и укрепить православную веру в сердцах людей и в жизни всей страны.

День памяти мученицы Харитины Амисийской (Понтийской)

История этой святой переносит нас в начало IV века, в те времена, когда римские императоры Диоклетиан и Максимиан устраивали жестокие гонения на христиан. Юная Харитина, сирота из города Амиса в Понтийской области, жила у благочестивого человека, который воспитал ее в христианской вере. Свое имя, означающее «радость» или «благодать», она полностью оправдала своей жизнью — кротостью, глубокой верой и любовью к Богу.

Когда гонения достигли их земель, Харитину схватили и привели на суд к правителю. Тот, видя ее молодость и красоту, сначала попытался уговорами и лестью заставить ее отречься от Христа. Он предлагал ей почести и богатство, обещал найти ей знатного мужа. Но святая твердо отвечала, что ее единственный жених — Христос, и ее единственное богатство — вера в Него.

Тогда судья приказал подвергнуть ее жестоким мучениям. Ее били, рвали тело железными когтями, жгли огнем. В конце концов, мучители вынесли ей смертный приговор. Святая Харитина с радостью встретила эту весть, попросив лишь дать ей время для последней молитвы. По завершении молитвы она с миром предала свою душу Богу.

18 октября Русская православная церковь также чтит память:

преподобного Дамиана пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея прозорливых, Печерских, в Ближних пещерах;

священномученика Дионисия, епископа Александрийского;

мученицы Мамелхвы Персидской;

преподобного Григория Хандзтийского (Грузинского);

преподобного Гавриила (Игошкина), исповедника.

священномученика Асклепиада Антиохийского (РПЦЗ).

Народные праздники и приметы 18 октября

День Харитины

День, посвященный святой Харитине, в народе называли «Харитины — первые холстины» или «Харитина — вечная ткачиха». Так говорили неспроста, ведь к середине октября все полевые и огородные работы заканчивались, и крестьяне переходили к домашним ремеслам. Женщины и девушки в этот день впервые после лета садились за ткацкие станы, чтобы начать ткать холсты. «Харитина ткала и пряла — весь дом одевала», — приговаривали, подчеркивая важность этого труда для благополучия семьи.

Девушки собирались на вечерки — посиделки, где вместе пряли, вышивали и вязали, сопровождая работу песнями и рассказами. Считалось, что первая нить, выпряденная или вытканная 18 октября, обладает особой силой. Ее берегли и завязывали на левом запястье ребенка или взрослого как мощный оберег от сглаза и всякой нечисти. Мужчины же в это время начинали валять валенки, готовя теплую обувь к предстоящей зиме.

В этот день люди старались вернуть все долги, веря, что это убережет семью от будущей нужды.

Под запретом оказывались сватовство и шумные свадьбы. Люди старались не надевать новую или слишком пеструю и яркую одежду, особенно отправляясь на важную встречу, чтобы не спугнуть удачу. Зависть чужим успехам и хвастовство собственными достижениями также считались дурными поступками, способными навлечь беды.

Приметы

Если вороны кружатся — к снегопаду.

Треск деревьев в лесу предсказывал ясную погоду.

Утренний иней обещал сухую погоду всю неделю.

Оставшиеся на березе листья — к суровой зиме.

Какие исторические события произошли 18 октября

1009 год — в Иерусалиме халиф аль-Хаким распорядился разрушить Храм Гроба Господня.

1356 год — произошло Базельское землетрясение — самое сильное в Центральной Европе. Толчки силой 6,0–7,1 балла разрушили город и повредили окрестные замки. Память о катастрофе бережет «крест землетрясения» в швейцарском городе Рейнах.

1826 год — в Лондоне провели последнюю государственную лотерею Британии, завершив серию из 170 тиражей, которую парламент вел с 1694 года. К XIX веку государственные лотереи стали вызывать сильное недовольство. Утвердилось мнение, что так власти поощряют азартные игры и разоряют бедняков. Только спустя более 150 лет страна возродила государственные лотереи в новом формате.

1883 год — в Петербурге на месте убийства Александра II заложили Спас-на-Крови. Первый камень положил Александр III, а внутри позже зажглись 1689 электрических ламп — для того времени редкая роскошь.

1906 год — вышел указ об уравнении крестьян в правах: крестьяне получили больше свободы в выборе места жительства и службы, а при соблюдении имущественного ценза — доступ к «землевладельческому» голосованию.

1924 год — Совнарком утвердил обязательные прививки от оспы: СССР ввел вакцинацию в младенчестве и ревакцинацию подростков. В начале 1930-х страна пережила тяжелые вспышки, но к 1936 году искоренила эндемичную оспу.

1951 год — СССР испытал бомбу РДС-3 на Семипалатинском полигоне: ядерный заряд впервые сбросили с самолета Ту-4, мощность взрыва составила около 42 килотонн.

1963 год — во Франции впервые запустили в космос кошку по имени Фелисетт. Суборбитальный полет (без выхода на орбиту) на ракете Veronique прошел удачно, капсулу вернули через 13 минут. За несколько лет до этого — в 1957 году — СССР отправили в космос собаку по имени Лайка — она стала первым животным, вышедшим на орбиту Земли.

1978 год — Анатолий Карпов в филиппинском городе Багио выиграл матч у Виктора Корчного и сохранил титул чемпиона мира по шахматам. Изнурительная дуэль тянулась три месяца и вошла в хроники напряжением и бытовыми скандалами вокруг матча.

1991 год — прошло последнее заседание Президиума Верховного Совета СССР. Уже через два месяца Союз юридически прекратил существование.

Дни рождения и юбилеи 18 октября

В 1799 году родился Кристиан Фридрих Шонбейн — немецкий химик, открывший озон и описавший пироксилин. Работал профессором физики и химии в Базельском университете с 1835 года, сотрудничал с выдающимся английским физиком-экспериментатором и химиком Майклом Фарадеем.

— немецкий химик, открывший озон и описавший пироксилин. Работал профессором физики и химии в Базельском университете с 1835 года, сотрудничал с выдающимся английским физиком-экспериментатором и химиком Майклом Фарадеем. В 1847 году родился Александр Лодыгин — русский электротехник, создатель одной из ранних ламп накаливания. Запатентовал вольфрамовые нити, работал в США и Франции.

— русский электротехник, создатель одной из ранних ламп накаливания. Запатентовал вольфрамовые нити, работал в США и Франции. В 1872 году родился Михаил Кузмин — русский поэт, прозаик и композитор. Автор повести «Крылья», один из первых мастеров свободного стиха в России.

— русский поэт, прозаик и композитор. Автор повести «Крылья», один из первых мастеров свободного стиха в России. В 1901 году родился Владимир Захаров — советский композитор и хоровой дирижер, народный артист СССР. Руководил Русским народным хором им. Пятницкого, лауреат Сталинских премий.

— советский композитор и хоровой дирижер, народный артист СССР. Руководил Русским народным хором им. Пятницкого, лауреат Сталинских премий. В 1926 году родился Чак Берри — американский гитарист, певец и автор песен. Пионер рок-н-ролла, автор Johnny B. Goode, Maybellene, член Зала славы рок-н-ролла.

— американский гитарист, певец и автор песен. Пионер рок-н-ролла, автор Johnny B. Goode, Maybellene, член Зала славы рок-н-ролла. В 1927 году родился Джордж Скотт — американский актер. Получил «Оскар» за «Паттона» и отказался принять статуэтку. Прославился ролями в «Анатомии убийства» и «Доктор Стрейнджлав».

— американский актер. Получил «Оскар» за «Паттона» и отказался принять статуэтку. Прославился ролями в «Анатомии убийства» и «Доктор Стрейнджлав». В 1939 году родился Ли Харви Освальд — стрелок, убивший американского президента Джона Кеннеди. Во всяком случае, такова официальная версия. Вокруг нее выросла не одна теория заговора, и о причастности Освальда к преступлению спорят до сих пор.

