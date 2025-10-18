Что означает слово «дноклы» и когда оно уместно

Школьники часто придумывают новые слова для обозначения разных людей и явлений в их повседневной жизни. Одно из них — «дноклы». Кто это такие и когда уместно использовать это слово — в материале «Вечерней Москвы».

Что означает слово «дноклы»

«Дноклы» — это сленговое обозначение одноклассников. Этот термин имеет ироничный оттенок, так как одновременно является частью слова «одноклассники», но при этом отсылает к слову «дно».

В мужском роде используется слово «днокл», а в женском — «днокла».

Когда уместно использовать

Это понятие могут использовать как в нейтральном, так и в негативном контексте. Во втором случае при использовании слова «днколы» школьник может иметь в виду, что ему не нравятся его одноклассники.

Примеры употребления