Матильда Кшесинская: история самой скандальной балерины

Всем интересующимся причинами гибели Российской империи советую почитать жития Григория Распутина и Матильды Кшесинской — без купюр, разумеется.

Подобных феноменов не было и физически не могло быть ни в одном государстве Европы в начале ХХ века и тем более в СССР. Обоих породила полуфеодальная сословная самодержавная империя. А эволюцию мифологизации образов Гришки и Малечки советской, а затем антисоветской пропагандой стоит изучать в качестве наглядного пособия во всех центрах, готовящих специалистов гибридной войны.

Императорский балет был одновременно и гаремом царей и великих князей. В XIX веке в императорском балете служили 676 балерин и танцовщиц, из которых 377 никогда не были замужем.

Николай I имел как минимум семь любовниц из балерин. Александр II старался не афишировать свои связи с балеринами. Известность получил лишь роман с балериной Александрой Симской. Александр III в отличие от своего деда не был большим любителем балета. Известно только об одной его метрессе-балерине — Е.И. Предтечиной. В 1884 году она родила сына, и по традиции, введённой Николаем I, император стал крёстным отцом своего бастарда.

В конце XIX века двум балеринам удалось стать вторыми жёнами великих князей. Так, великий князь Константин Николаевич долго и счастливо жил с балериной Мариинского театра Анной Кузнецовой.

Другой «параллельной» женой стала балерина Екатерина Числова. Катя в возрасте 18 лет окончила Императорское театральное училище и начала в Мариинке выступать в паре с Феликсом Кшесинским. Именно тогда она познакомилась с великим князем Николаем, третьим сыном императора Николая I.

Наши историки умалчивают, что первой метрессой из балетных у Николая II была не Матильда Кшесинская, а Мария Лабунская. Её роман с цесаревичем начался сразу после окончания ею театрального училища в 1886 году.

Матильда и Юлия Кшесинские были хорошо знакомы с Лабунской, и она часто упоминается в дневнике Матильды.

Как Кшесинская, так и Лабунская состояли в связи с цесаревичем, и обе знали друг о друге. Тем не менее они дружили, и притом, как следует из дневника, много месяцев. Весьма похоже на «любовь втроём». Иные варианты чисто умозрительны. Но, увы, документальных доказательств этого нет.

Судя по всему, Матильде удалось скомпрометировать Лабунскую. Возможно, с этим связана фраза из письма Кшесинской Николаю от 18 июля:

«Дорогой Ники. Спешу сообщить Тебе, что в понедельник я приеду в Красное, ложу я достала, кажется, против вашей… Я Тебе расскажу кое-что интересное относительно М. [Лабунской]».

И вот в конце июля 1892 года Александр III повелел петербуржскому полицмейстеру дать большую сумму денег Лабунской, а затем выслать её из России. Любопытно, что Кшесинская, побывав в сентябре-октябре 1892 года в Париже, с сарказмом писала Николаю:

«В Париже я видела твою прежнюю симпатию М[арию] Л[абунскую]».

В Париже Лабунская выступала в «Гранд Опера» и «Фоли-Бержер».

Без сомнения, Матильда любила Николая, но это не мешало ей кокетничать с его двоюродным дядей Сандро (великим князем Александром Михайловичем). Из дневника Матильды:

«И так наш разговор тянулся долго, и были затронуты такие вопросы, что если бы был тут третий, то был бы сконфужен. Сандро уговаривал ещё ехать в Чикаго, он тоже туда поедет в марте».

Но вот Ники женился на Алисе Гессенской, а Сандро — на Ксении, дочери Александра III. За неимением лучшего Матильда остановилась на родном брате Сандро Сергее. Сандро был умным и красивым, Сергей — глупым и лысым. Но у него было огромное достоинство — самая хлебная должность в России — Генерал-инспектор артиллерии. Там он распоряжался совершенно бесконтрольно: военному министру он не подчинялся, а царь Николай никогда не лез в артиллерийские дела.

В царствование Александра III в России совместно с Пруссией была создана современная артиллерия — артсистемы образцов 1867 и 1877 годов. Александр II продолжил дело своего отца и достроил на западных границах России три самые сильные в мире линии крепостей.

Но Сергей, Матильда, руководство фирмы Шнейдера и правление Путиловского завода создали ОПГ, выкачивавшую из казны миллионы рублей. Французское правительство желало, чтобы Россия обладала только лёгкой полевой артиллерией и с началом войны наступала на Германию.

Сергей в 1910 году упразднил тяжёлую (осадную) артиллерию. Крепости были заброшены, и в 1909 году генерал Сухомлинов отправил царю доклад:

«Оставить западные крепости в нынешнем состоянии было бы изменой».

Однако Сергей пообещал царю перевооружить крепости к 1930 году. Тем дело и ограничилось.

От фирмы Шнейдера и Путиловского завода к Матильде шли миллионы. Помимо всего прочего Матильда стала одним из главных акционеров Путиловского завода. Она построила огромные дворцы в Стрельне и на Кронверкской набережной в Петербурге, и ещё две виллы на Лазурном берегу.

В Крым и Париж Матильда ездила в собственном вагоне «люкс». В Дни рождения Матильды в Стрельне собиралось свыше тысячи гостей, и даже менялось расписание поездов.

Роман с цесаревичем принёс нищей Матильде состояние всего-то уровня купчихи 3-й гильдии, как у Кузнецовой, Числовой и других балетных метресс. А вот роман с Артиллерийским ведомством сделал Кшесинскую мультимиллионершей.

18 июня 1902 году у Матильды родился сын Владимир. По сему поводу директор императорских театров Владимир Теляковский записал в дневнике:

«Кому будет приписан ребенок, ещё неизвестно. Кто говорит — Великому Князю Сергею Михайловичу, а кто Великому Князю Андрею Владимировичу, другие говорят о балетном Козлове».

На всякий случай Фёдора Козлова изгнали из Мариинки, и он стал танцевать в группе Дягилева в Париже. В начале 1913 года Козлов прибыл в Нью-Йорк, где был завален массой предложений. В Нью-Йорке Козлов создаёт новую группу под названием «Императорский русский балет». С 1917 года работает в Голливуде. Режиссёр Де Милль называл Козлова «Наполеоном движущихся картин».

Но вот грянула революция, и 19 февраля 1920 года Матильда, мальчик Вова и великий князь Андрей Владимирович на итальянском парохода «Семирамида» покидают Новороссийск. В 1921 году Андрей женится на Матильде, а Вова из Сергеевича станет Андреевичем.

В 1930-х годах Андрей и Вова входят в руководство фашистской партии Младороссов, возглавляемой «Главой» (фюрером) Александром Казем-Беком. Младороссы носили не коричневые, а зелёные рубашки и на съездах, выбрасывая руку вперёд, кричали не «Хайль Гитлер», а «Слава Главе!».

Захватив Париж в 1940 году, немцы разогнали партию Младороссов, а кого-то, включая Вову, на короткое время арестовали — в Абвере знали, что это за «лавочка».

Ну а сам Казем-Бек бежал в США, где с 1942 года служил в стратегической разведке OSS (в 1947 году переименовано в ЦРУ).

В 1954 году Казем-Бек попадает под колпак ФБР, подозревается в шпионаже в пользу СССР. В 1956 году Казем-Бек, бросив жену и детей, бежит через Лондон в Швейцарию. Там советские дипломаты добывают ему авиабилет до Праги, а оттуда по железной дороге он прибывает в Москву.

С 1921 года Кшесинская выступала на большой сцене раза три. Она интересовала публику больше не как балерина, а как любовница трёх, а по другим данным, четырёх великих князей из Дома Романовых. Матильда промотала своё состояние, и началась бедность. Ради денег Кшесинская взялась за воспоминания.

И тут-то начался её последний роман — почтовый роман с КГБ. 10 мая 1957 года директор музея П.И. Чайковского в Клину В.К. Журавлёв отправил письмо к Кшесинской с просьбой прислать музею материалы о её ролях в балетах Чайковского.

В 1957 года люди, даже имевшие близких родственников среди эмигрантов, боялись написать им письмо. И вдруг директор провинциального музея затевает переписку со скандальной эмигранткой без ведома КГБ?

Возникает естественный вопрос, а зачем «конторе» 85-летняя бедная старушка, давно не играющая никакой роли в политике и искусстве? Вопрос сложный. Тут имела место многоходовая комбинация с различными вариантами.

Журавлёв (КГБ) пытался заманить Кшесинскую в СССР, но старая интриганка ехать не захотела, а требовала денег.

6 марта 1960 года Кшесинская пишет, что сдала пакет с рукописью атташе по культуре в Париже Виталию Ждану, предыдущее место работы которого — Главный морской штаб ВМФ, где он получил орден Красной Звезды.

В Париже в 1960 году вышли «Воспоминания» на французском языке. В Москве же рукопись «затерялась». И лишь через 34 года, в 1995 году, чудесным образом была обретена в библиотеке им. Ленина. Тянуть с обретением рукописи спецслужбистам стало невыгодно, поскольку переводчица Л.Б. Попилина начала переводить на русский язык французское издание воспоминаний Кшесинской, вышедшее в 1960 году.

С тех пор сказочка престарелой Матильды о Золушке и её трёх принцах стала хрестоматией наших историков и искусствоведов.