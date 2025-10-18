Почему секретный подводный спецназ СССР назвали в честь «гиблого места»

В мире существует немного воинских формирований, окутанных такой же завесой тайн, как морской спецназ ВМФ России. Неофициально этих бойцов называют «холуаевцами» — по названию бухты Холуай под Владивостоком, где базируется их подразделение. Их подготовка, вооружение и операции строго засекречены, что порождает множество легенд.

История морского спецназа берет начало в годы Великой Отечественной войны. На Северном флоте действовал 181-й разведывательный отряд под командованием Виктора Леонова. Его бойцы провели ряд дерзких операций, в том числе захват береговых батарей в порту Лиинахамари, что обеспечило успех десанта. За этот подвиг Леонов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Позже, уже на Тихоокеанском флоте, его 140-й разведывательный отряд отличился в войне с Японией, за что командир получил вторую Золотую Звезду. Однако после войны подразделения морских разведчиков были расформированы.

Их возрождение произошло в разгар Холодной войны. Осознав угрозу со стороны НАТО, советское руководство в 1950 году создало 46 отдельных рот специального назначения, в каждой из которых состояло 120 человек, дислоцировались главным образом на Западе СССР, то есть на направлении наиболее вероятного удара «акул империализма». Отбор в отдельные роты был соответствующим. Обязательными требованиями являлись идеальное состояние здоровья и образование не ниже среднего. Разведчики обучались стрельбе из всех видов оружия, прыжкам с парашютом, медицинской помощи и минно-взрывному делу.

Восстановить морской спецназ удалось лишь в 1953 году. Тогда военным пришлось приложить определенные усилия, чтобы убедить руководство страны. Так, капитан первого ранга Борис Марголин утверждал, что обучение водолазов – это длительный и трудоемкий процесс, успех которого можно обеспечить только если создать специальное подразделение. К 1955 году было завершено формирование 42-го морского разведывательного пункта.

Холуай – это название закрытой бухты недалеко от Владивостока, где разместилось новое подразделение. По неподтвержденной версии название переводится как «гиблое место», что, однако, отрицается специалистами по китайским топонимам. Тем не менее многие, кто проходил здесь службу, считают название весьма оправданным. А за бойцами подразделения так и закрепилось неофициальное наименование «холуаевцы».

К 1960 году размер подразделения увеличился до 146 человек, а также выделились три основные направления подготовки: водолазы-разведчики, войсковые разведчики и разведчики радио- и радиотехнических средств. Однако попасть к «холуаевцам» уже само по себе было трудной задачей. Всех претендентов ожидала своеобразная «адская неделя», в ходе которой проверялась не только физическая форма, но и психологическая и моральная устойчивость. Чтобы проверить готовность к службе в самом секретном подразделении страны, кандидата подвергали избиениям, унижениям, не давали спать и морили голодом, могли дать приказ тащить по сопкам несколько километров «раненого» бойца. Иными словами, в ходе испытаний стремились обнаружить предел возможностей каждого из претендентов. Разумеется, значительная часть людей отсеивалась. Зато те, кто прошли испытания, могли с гордостью считать себя элитой вооруженных сил.

Возможно, кому-то вступительные «экзамены» могут показаться излишне жестокими. Однако не следует забывать, что морские разведчики отправляются на боевые задания в самые разные точки мира, от Арктики до тропиков. А провал особо важных операций может иметь самые плачевные политические последствия. Поэтому командованию отряда важно, чтобы каждый поступивший боец был готов выполнять свой долг до конца, не останавливаясь ни перед какими трудностями. Любопытно, что «адскую неделю», которую проходят бойцы подразделения SEAL (более известны как «морские котики»), американцы, вероятнее всего, переняли у советского морского спецназа. Ведь именно так в короткий срок можно выявить пригодных для службы бойцов и отсеять всех остальных.

Тем не менее сегодня правила приема в «холуаевцы» несколько изменились. В частности, претенденту необходимо пробежать 10 км в полном обмундировании и уложиться в норматив бега в кроссовках, а также отжаться из упора лежа и подтянуться определенное количество раз. В конце бойцу предстоит выйти на ринг, где будут проверяться уже не столько сила и выносливость, сколько поведение в экстремальной ситуации и реакция на боль.

Стоит отдельно сказать об уникальном вооружении бойцов морского спецназа. Его главными характеристиками должны быть бесшумность и возможность вести огонь как в воздушной, так и в водной среде. Разведчики используют автоматы АК-74М, пистолеты СПП-1, снайперские винтовки СДВС, пулеметы «Печенег», а также другие виды стрелкового оружия. Огромную роль играет и техника, особенно носители водолазов. В советское время применялись сверхсекретные аппараты «Тритон», которые позволяли в зависимости от модификации доставлять от двух до шести разведчиков. Сегодня спецназ использует более современные носители «Сирена» и «Протей».

Поскольку деятельность подразделения засекречена, очень мало людей владеют информацией о боевых операциях «холуаевцев». Так, известно, что в 1989 году группа морских разведчиков отправилась на 130-суточное боевое задание, по результатам которого ее участники получили государственные награды. В 1995 году во время конфликта в Чеченской Республике морским разведчикам пришлось действовать на суше. Несмотря на потери, морской спецназ блестяще показал себя в этой кампании.

Как уже было сказано, вокруг морских разведчиков ходит множество легенд и слухов. Так, например, если часовой во время учений застрелит «холуаевца» при попытке попасть на охраняемый объект, то якобы будет награжден и отправлен в отпуск. На самом деле, такие действия не противоречат уставу караульной службы. Поэтому если солдат убьет нарушителя, то действительно будет поощрен за бдительность. Однако пока таких случаев на практике не было. Даже во время учений морские разведчики показывают высокий уровень профессионализма. Поэтому, если «холуаевцам» действительно понадобится проникнуть на объект, то часовой для них станет незначительным препятствием.