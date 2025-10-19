Народные приметы на 20 октября: что нельзя делать в этот день

Наши предки в этот день первым делом кормили скот, а только потом садились завтракать.

© СОВА

Еще один обычай — самый младший член семьи должен был топить печь в это время. Если он успешно разведет огонь, то дом будет обогреваться теплом на протяжении всей зимы.

А пока пруды не покрылись льдом, хозяева опускали в водоемы на дно несколько хорошо закупоренных бочек. Там были маринованные огурцы. Таким образом они сохраняли свежесть до весны.

Считалось, что 20 октября нельзя выходить из дома в старой одежде и принимать ее в дар — даритель мог привязать чужие слезы, беды и горести другому человеку.

Не рекомендовалось занимать деньги — через них можно "заразиться" проблемами и неудачами. Нельзя было принимать и подарки, особенно от неизвестных или малознакомых людей.

Говорили: нельзя в этот день унывать, жаловаться на что-то, плакать — можно навлечь еще больше бед.