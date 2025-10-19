Одной из многочисленных тайн гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году стала странная находка на месте трагедии — предмет, который, по утверждению единственного выжившего участника похода, не принадлежал никому из туристов. Речь идет о так называемых «солдатских обмотках», история с которыми до сих пор вызывает споры среди исследователей.

Версия выжившего

Юрий Юдин, покинувший группу из-за болезни до роковых событий, участвовал в опознании вещей. Позже он вспоминал: «Среди всего барахла только одна вещь была чужая – солдатская обмотка». По некоторым данным, таких обмоток было две. Юдин настаивал, что ни у кого из его товарищей подобных предметов экипировки не было, однако, по его словам, следователь не внес это важное показание в протокол.

Для многих эта история с обмотками стала лишним подтверждением того, что Игоря Дятлова и членов его группы ликвидировали военные.

Неподходящие размеры и материал

Впрочем, далеко не все придерживаются версии, касающейся участия военных в гибели «дятловцев». Примечательно, что в качестве доказательства своей правоты противники подобных предположений приводят все те же якобы солдатские обмотки. В документах по данному делу было приведено описание обмотки «шинельного сукна» с коричневой тесьмой. Указывалась и длина обмотки – 1 метр. Однако настоящие солдатские обмотки имели длину не менее 1,5 метров. А если обратиться к ГОСТу 2046-43, то обмотки должны были быть длиной 215 сантиметров.

Кроме того, Евгений Буянов и Борис Слобцов, авторы книги «Тайна аварии Дятлова», настаивают на том, что солдатские обмотки изготавливались вовсе не из сукна, а из плотной хлопчатобумажной ткани. Обмотки из грубого сукна носить было бы невозможно, так как они натирали бы ноги. Нелишне будет отметить, что студенты из группы Дятлова тоже пользовались обмотками, которые надевались прямо на лыжные ботинки для того, чтобы снег не забивался в обувь. Однако обмотки, о которых идет речь, были обозначены как обмотки именно «солдатского образца».

Предметы одежды «дятловцев»

Но если эксплуатация кусков сукна с тесьмой была невозможна в качестве обмоток, то возникает резонный вопрос, для чего же использовали «дятловцы» эти отрезы ткани. В материалах дела исследователи обнаружили позицию «ватник с поясом». На основании этой записи был сделан вывод о том, что «солдатские обмотки» были в действительности теми самыми поясами, которые защищали от холода поясницу. По крайней мере, метровая длина «обмоток» больше согласуется с использованием суконных полосок именно для этой цели, а никак не для утепления ног.

Также есть версия, что поясами для ватников туристы обматывали шеи. Такие своеобразные шарфы можно увидеть на сохранившихся фотографиях под куртками «дятловцев». Пояса были удобны тем, что по их краям нашивалась тесьма, которая не натирала кожу. Возможно, именно поэтому следователь Лев Иванов, который, по словам Юдина, не занес его слова в протокол, а также полковник Георгий Ортюков, участвовавший в поисках группы, не признали пояса для ватников (они же: «шарфы» и «обмотки солдатского образца») за улики, свидетельствующие о постороннем вмешательстве.