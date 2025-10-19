Зачем Хрущев перенес начало недели на понедельник

Сейчас это кажется незыблемым правилом, но так было не всегда: привычка начинать неделю с понедельника — относительно недавнее изобретение советской эпохи. На протяжении столетий у русских, как и у большинства европейских народов, первым днем недели было воскресенье.

Особый день

На Руси семидневный цикл назывался «седмицей», и начинался он с дня, именуемого «неделей» — от выражения «не делати», то есть день отдыха. Лингвистические следы этого порядка сохранились до сих пор. Почему среда, означающая «середина», является третьим, а не четвертым днем? Все становится на свои места, если учесть, что при отсчете с воскресенья («недели») она и была самой серединой седмицы. Понедельник же буквально означал день «по неделе» — следующий после воскресенья.

Эта традиция, уходящая корнями в дохристианские солнечные культы, была укреплена христианством, связавшим воскресенье с днем Воскресения Христова. В 321 году император Константин Великий официально утвердил воскресенье как день отдыха.

Советский эксперимент

Придя к власти, большевики долгое время были заняты более острыми проблемами, нежели реформирование календаря. Поэтому вплоть до 1929 г. порядок дней недели оставался таким же, как и в царской России. И только с началом кампании по индустриализации страны прежняя система учета времени была фактически отменена. Поначалу год разделили на пятидневки, а с 1931 г. страна стала жить в режиме шестидневок, когда выходные приходились на фиксированные даты: 6, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца.

Данную реформу советская власть объясняла производственной необходимостью: руководство СССР развивало практически все отрасли промышленности, чтобы выиграть конкурентную гонку со странами Запада. Для этого потребовалась своего рода унификация рабочего времени. Но многие исследователи видят в фактическом отказе от традиционного календаря антирелигиозный подтекст: у воскресенья намеренно отобрали его особое значение, превратив в один из обычных, рядовых дней.

И лишь перед Великой Отечественной войной руководство СССР решило отказаться от игр с календарем и вернуть народу традиционную неделю. Указ Президиума Верховного Совета от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» подписал известный государственный деятель той эпохи М. И. Калинин. Хотя ни у кого не возникает сомнений, что данное решение было принято лично И. В. Сталиным, либо было тщательно с ним согласовано.

Второй пункт указа гласил: «Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая седьмой день недели – воскресенье – днем отдыха».

Именно в сталинскую эпоху государство официально назвало понедельник первым днем недели. Скорее всего, сделано это было ради удобства учета рабочих дней различными предприятиями и организациями. К тому же, советская идеология предполагала особое отношение к труду, а не к отдыху, поэтому начинать неделю с ударных производственных будней было в духе того времени.

Календари не врут

Большинство советских издательств и типографий перешло на новый формат при выпуске календарей сразу же после публикации вышеназванного указа. Первым днем недели в них был указан понедельник. Такими стали почти все табель-календари, которыми пользовались на производстве, в образовательных и административных учреждениях.

Однако отдельные организации продолжали время от времени выпускать полиграфическую продукцию, в которой неделя начиналась, по старинке, с воскресенья. Некоторые типографии и издательства просто отдавали дань устоявшейся традиции. К тому же, никаких отраслевых приказов на этот счет в непростое военное и послевоенное время принято не было.

Иногда культурно-массовым учреждениям было удобнее отсчитывать время очередной недели с воскресенья, ведь они работали в выходные дни. Таким был, например, табель-календарь на 1945 г., выпущенный Московским зоопарком. А ленинградская фабрика «Светоч» напечатала один из последних календарей, сверстанных по старинке. Он был рассчитан на 1949 г.

Позднее этого времени сложно найти полиграфическую продукцию, в которой воскресенье отмечено первым днем недели. Но изготовленные от руки настенные календари вполне могли еще отдавать дань традиции прошлого. Например, в одном из учреждений ГУЛАГа, располагавшемся в Новосибирской области, висел рисованный табель-календарь на 1950 год, в котором неделя начиналась с воскресенья. Это неудивительно, за колючую проволоку различные нововведения, вообще, проникают довольно медленно.

Хрущевское время

И все же, большинство исследователей твердо указывают, что только в эпоху правления Н. С. Хрущева все календари, выпускаемые в СССР, стали неизменно указывать понедельник первым днем недели. И объяснение этому содержится в учебном пособии «Технология брошюровочно-переплетных процессов» (М., 1966 г.), авторами которого являются советские ученые Эсфирь Веселовская и Галина Трубникова.

Они написали, что стандартизацию полиграфической продукции Госиздат РСФСР начал проводить в 1928 г. И очередные технические условия ТУПП 59-51 на все типы изданий были приняты в 1952 г. До этого момента предприятия отрасли ориентировались на стандарты, утвержденные еще в 30-е годы ХХ в.

Не имея технической документации, четко регламентирующей правила верстки и печати настенных календарей, издательства и типографии действовали на свое усмотрение. Этим и объясняется некоторая неразбериха: одни календари 40-х годов ХХ в. начинают неделю с понедельника, а другие – с воскресенья.

Поскольку работать по новым техническим условиям предприятия полиграфической отрасли начали с 1953 г., когда в стране закончилась сталинская эпоха, окончательный переход на новый отсчет дней недели стал прочно ассоциироваться с периодом правления Хрущева.

Синдром понедельника Казалось бы, какая разница: с какого дня начинать неделю, если после выходных дней неизбежно начинаются рабочие будни. Но многие психологи отмечают, что по понедельникам, как правило, хуже всего чувствуют себя даже люди, которые трудятся по свободному графику или посменно. И об этом свидетельствуют данные многочисленных опросов.

В науке даже появился термин «синдром понедельника». Не исключено, что таким образом в массовом сознании находят свое отражение представления далеких предков, которые связывали этот день недели с таинственной и мрачной энергетикой ночного светила.

Многие рабочие и служащие по понедельникам чувствуют эмоциональную опустошенность, уныние и подавленность. А некоторые люди в этот день становятся более раздражительными и нервозными. Об этом психолог Светлана Трошина написала в статье «Что такое синдром понедельника и как от него избавиться», которая опубликована специализированным сайтом- справочником по фобиям и страхам Psichophobia.ru.

«Раздражительность человека по понедельникам негативно отражается на психоэмоциональном фоне в целом. Возникают проблемы в отношениях с родными, друзьями, коллегами. Появляются внутриличностные конфликты и другие психологические проблемы, накапливаются соматические (телесные) заболевания», – так Светлана Трошина оценивает негативное влияние «синдрома понедельника» на жизнь людей.

Схожее мнение голландский писатель, специалист по поведенческой психологии Йооп Сгрийверс высказал в сочинении «Понедельник – день тяжелый. Книга-утешение для всех работающих» (пер. Е. И. Незлобиной, М., 2006 г.). Автор считает, что многие люди регулярно испытывают по понедельникам такие сильные эмоции как страх, гнев, отвращение и печаль. На таком негативном фоне неизбежно возникают различные недомогания, вроде головной боли, тошноты, слабости или повышенной утомляемости.

Возможно, именно поэтому дела, начатые в понедельник, нередко не приносят ожидаемого результата. А данные себе обещания (сесть на диету, заняться спортом, бросить курить и т.п.) так и остаются нереализованными.