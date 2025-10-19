Почему прославленный богатырь Иван Поддубный умер в забвении от голода

Иван Поддубный был живой легендой еще до революции, но его жизнь после войны стала символом трагического забвения. Человек, чье имя гремело на аренах мира, умер в нищете, и его смерть в 1949 году прошла практически незамеченной для широкой публики.

Восхождение «чемпиона чемпионов»

Уроженец Полтавской губернии, Поддубный пришел в профессиональную борьбу из среды цирковых атлетов. Его дебют был неудачным, но поражение заставило его серьезно заняться техникой. Уже в 1905 году он впервые завоевал титул «чемпиона мира» по греко-римской (тогда «французской») борьбе.

В эпоху, когда каждый крупный турнир назывался «чемпионатом мира», Поддубный сумел стать «чемпионом чемпионов», последовательно побеждая других обладателей этого звания. Легендой стали его поединки с французом Раулем ле Буше, у которого Иван взял убедительный реванш после спорного поражения.

Его физическая форма была феноменальной: в 50 лет врачи признали состояние его организма идеальным, а в 67 лет он получил от советского государства орден Трудового Красного Знамени и звание заслуженного артиста РСФСР.

Аполитичный силач

Поддубный всегда оставался вне политики. Во время Гражданской войны он выступал в цирках на Украине при разных властях, и его везде оставляли в покое. Его наивность и непрактичность стали притчей во языцех.

В 1924 году его пригласили на выступления в США, где он (52-летний!) одержал победы над всеми прославленными американскими силачами, кроме одного. Но когда дошло до выплаты гонораров, организаторы шоу придрались к каким-то формальностям контракта, которые Поддубный, подписывая, не заметил, и не выплатили ему ни цента.

Сильнее всех обманывали Поддубного женщины. Одна из невест сбежала от него с его гонорарами от выступлений. Только в 50 лет красивый и добрый силач сумел обрести достойную и верную спутницу жизни..

Перед началом Великой Отечественной войны Поддубные проживали в Ейске на берегу Азовского моря. Там и застала их немецкая оккупация в августе 1942 года.

Поддубный и теперь не изменил своему правилу относиться к любой власти как к природному явлению. Чтобы было на что жить, он устроился на работу вышибалой в кабак, где часто проводили время за выпивкой офицеры вермахта и чиновники оккупационной администрации. Поддубный был известной фигурой в Ейске, и за те полгода, что немцы хозяйничали в городе, про богатыря сложились новые легенды. Говорили, что он открыто носил советский Орден Красного Знамени, и в таком виде являлся на работу в бар. А когда один пьяный немецкий офицер попытался сорвать с Поддубного орден, русский силач одной рукой перекинул фрица через забор, на что другие присутствовавшие немцы отреагировали дружным смехом.

Неизвестно, насколько все эти легенды соответствуют действительности, но фактом было сотрудничество Поддубного с оккупантами. Под «сотрудничество» в понятиях советских «компетентных» органов подпадала любая работа, которой были вынуждены заниматься оказавшиеся в оккупации советские граждане, чтобы не умереть с голоду... Впрочем, если в легендах о Поддубном в Ейске есть доля правды, очевидно, что немцы относились к нему с уважением, видя в нём своеобразную диковину. И половины таких подозрений в работе на немцев хватило бы в те время, чтобы отправить человека в ГУЛАГ, только... не Поддубного! Советская власть снова решила, что спортсмена можно оставить в покое, при ком бы он ни работал. Более того, в 1945 году Поддубному даже присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР.

Ещё до войны Поддубный начал впервые жаловаться на нелады с сердцем. Выступать он уже не мог. Конечно, его можно было бы назначить тренером молодых спортсменов, но... Видимо, пятно в биографии сыграло свою роль – «был на оккупированной территории». Власть действительно оставила Поддубного в полном покое – во всех смыслах. О нём перестали писать, говорить, куда-то приглашать. Пенсий тогда не было. Ради пропитания борец был вынужден продать все свои медали. Соседи и знакомые иногда подкармливали знаменитого спортсмена, но ведь они и сами жили бедно...

Заведующая домом-музеем Поддубного в Ейске Наталья Гинкул в интервью «АиФ» опровергла, слухи о том, что «после войны советские власти чуть ли не сознательно заморили его голодом». По её словам, «просто могучий организм профессионального борца требовал одних калорий, а карточная система... предлагала совсем другие». Собственно, это и означает, что железное здоровье Поддубного резко сдало в условиях систематического недоедания в послевоенном СССР. В 1949 году, когда ему было 77 лет, прославленный богатырь скончался. Ни одно центральное спортивное издание не откликнулось некрологом на его смерть.