20 октября: когда начали праздновать Международный день повара

20 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день повара, День анекдотических собраний и Международный день ленивца.

Международный день повара

Международный день повара учредила в 2004 году Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров. Этот праздник отмечают в более 70 странах мира. В эту дату проводятся различные конкурсы на лучшее блюдо, кулинарные мастер-классы и многие другие тематические акции.

День анекдотических собраний

В День анекдотических собраний принято собирать своих друзей и всем вместе рассказывать анекдоты, шутки и байки. Можно также посмотреть стендап, КВН и другие юмористические передачи либо комедийные фильмы. Некоторые в этот день также делятся самыми смешными новостями, произошедшими за последние дни.

Международный день ленивца

Международный день ленивца в 2010 году учредил колумбийский некоммерческий фонд AIUNAU, специализирующийся на охране и сохранении дикой природы. Отметить этот праздник можно походом в зоопарк, пожертвованием средств на экологические проекты или просмотром фильмов и мультфильмов, где есть ленивцы. Например, «Ледниковый период», где одним из главных героев является ленивец Сид.