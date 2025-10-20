За порогом роскоши: как жила богатейшая семья Российской империи

Принято считать, что Романовы были богатейшей семьей Российской империи. Но оказалось, что Юсуповы были гораздо богаче. Каждый сантиметр их знаменитого дворца на берегу реки Мойки в Санкт-Петербурге отделан мрамором, золотом, натуральным деревом и другими дорогостоящими материалами. Здесь от роскоши буквально перехватывает дыхание.

По общему мнению, самым скромным во дворце считается спальня княгини. Впрочем, «скромным» только по меркам этого дворца. Стены покоев Ирины Александровны, племянницы императора Николая II, обиты шелковой тканью зелено-синего оттенка, а камин сделан из цельного оникса. Секретная дверь ведет на лестницу, соединяющую спальню с покоями на первом этаже.

Личный театр Юсуповых — это отдельное чудо. Он небольшой, но золотой. Сюда на представления приходили члены императорской семьи. Сложно представить, что гости могли сосредоточиться на игре актеров, когда вокруг такое великолепие. Отдельного внимания заслуживает потолок. Он украшен декоративной лепниной, живописью и позолотой.

Балы и приемы Юсуповы принимали в Белоколонном зале. Он самый большой и торжественный во дворце. Его потолок, как и почти везде, представляет собой самостоятельное произведение искусства.

Дубовая комната также впечатляет великолепием и основательностью. Эта комната вся отделана массивом темного дуба, что создает уютную атмосферу старинного благородства. Резной потолок и уникальная люстра с фигурами настолько детализированы, что хочется разглядывать часами, отмечает автор канала «Голландец в России».

Отдельного внимания заслуживает становится Мавританская гостиная. Этот зал с восточными колоннами, узорами и собственным фонтаном посередине. Он отсылает к восточным корням семьи Юсуповых. Именно эту комнату особенно любил князь Феликс Феликсович, говоря, что приходил сюда «помечтать».

Особое очарование дворцу придают витражи. Эти изящные детали создают атмосферу уюта и утонченного вкуса, напоминая, что за внешним величием здесь когда-то кипела настоящая жизнь. Дворец Юсуповых обязательно стоит посетить хотя бы, чтобы посмотреть, как жила богатейшая семья позапрошлого столетия. Трудно представить, как князь Феликс Феликсович после жизни в таком роскошном дворце ютился в маленькой квартирке на окраине Парижа, куда эмигрировал после Октябрьской революции.

Надо добавить, что этот роскошный дворец был только одним из 57 дворцов в России, которыми владели Юсуповым. Этой семье принадлежали заводы, рудники и гектары земли. У Юсуповых было настолько большое состояние, что некоторые считали их богаче самой императорской семьи.

Как уже писал «ГлагоL», история Юсуповых началась еще в годы правления Ивана Грозного. Родоначальником дворянской династии был Юсуф-Мурза, ногайский хан.