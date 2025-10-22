Почему 22 октября празднуют Дeнь opexoв и Дeнь эклepa

В России и в мире в понедельник, 22 октября, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют Вceмиpный дeнь opexoв, Дeнь эклepa и Международный день заикающихся людей.

Всемирный день орехов

22 октября во всем мире отмечают День орехов. Праздник зародился в США и вскоре получил широкое распространение в разных странах. Его цель — напомнить о полезных свойствах орехов, которые считаются ценным продуктом, содержащим белки, жиры, углеводы, аминокислоты, витамины и минералы, необходимые организму.

День эклера

В эту же дату празднуют День эклера. 22 октября принято позволить себе хотя бы один сладкий эклер, даже если человек придерживается ограничений в питании, — ради удовольствия и воспоминаний о знакомом с детства вкусе.

Международный день заикающихся людей

Кроме того, 22 октября ежегодно отмечается Международный день заикающихся людей, учрежденный Международной ассоциацией заикающихся в 1998 году. Его задача — привлечь внимание общества к проблемам людей с речевыми нарушениями. В этот день проходят лекции, форумы, семинары и другие мероприятия, направленные на просвещение, поддержку тех, кто сталкивается с заиканием, и содействие сбору средств на лечение и программы помощи.