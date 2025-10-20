«Фонтан для лузеров»: как нацистская субмарина погибла из-за смыва в гальюне

История Второй мировой войны знает множество примеров стратегических просчетов. Но история немецкой подводной лодки U-1206 стоит особняком — ее гибель стала результатом роковой поломки одного из самых, казалось бы, прозаичных устройств на борту.

Технология во имя комфорта

Подлодка U-1206, спущенная на воду в конце 1943 года, была воплощением немецкой инженерной мысли. Конструкторы, стремясь повысить автономность и комфорт экипажа, оснастили ее инновационной системой удаления отходов. В отличие от традиционных систем, где нечистоты накапливались в специальных емкостях, новая технология использовала давление забортной воды для сброса отходов непосредственно в море даже на большой глубине. Это было сложное инженерное решение, требующее от персонала строгого соблюдения инструкций. Каждый член экипажа, прежде чем получить доступ к гальюну, обязан был пройти специальный инструктаж.

Цена командирской самоуверенности

Роковой инцидент произошел в апреле 1945 года у побережья Шотландии. Капитан судна Карл-Адольф Шлитт почему-то посчитал, прохождение курса пользования туалетом, не распространяется на командира корабля.

Один из его походов в гальюн и привел к катастрофе. Подлодка курсировала у берегов вражеской Великобритании, и Карл-Адольф Шлитт уединился в технологичном туалете. Нажав на смыв, он понял, что что-то пошло не так. Пришедший на помощь капитану, видимо, тоже прослушал правила техники безопасности пользования гальюном: в результате через считанные минуты из унитаза забил настолько мощный фонтан, что подойти к клапану и закрыть его не представлялось возможным. Подлодке пришлось срочно всплывать, но соленая вода уже попала в аккумуляторный отсек и вошла в контакт со свинцовыми батареями, вызвав реакцию в виде облака едкого хлора.

Подлодка успела всплыть на поверхность, но здесь ее уже поджидали британские самолеты, щедро одарившие корабль бомбами. Капитан, виновник «торжества», приказал команде покинуть корабль. Таким образом вся команда оказалась в британском плену.