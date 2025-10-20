Как спецназовец ГРУ дал бой коллекторам

Эта история больше похожа на сценарий остросюжетного триллера, однако она произошла в реальности в подмосковном городе Пушкино. Ее главный герой — ветеран боевых действий в Чечне и Косово, бывший сотрудник ГРУ и СОБРа Антон Мальцев — превратил свою ипотечную квартиру в настоящий укрепрайон, чтобы дать отпор коллекторам. Но первыми на его порог ступили судебные приставы.

Ипотечная ловушка

В 2008 году Антон Мальцев, как и многие россияне, взял ипотеку на однокомнатную квартиру стоимостью 3,5 миллиона рублей. Однако грянувший финансовый кризис резко изменил правила игры: курс доллара взлетел, а вместе с ним выросла и сумма долга, достигнув 7,5 миллионов рублей. Ежемесячные платежи стали неподъемными для мужчины, чья зарплата оставалась неизменной.

В конце 2000-х к нему пришли первые коллекторы. Начав с «безобидных» предупреждений, они быстро перешли к агрессивным методам: угрозам, слежке у подъезда, залитию клеем замков. Испугавшись за безопасность жены, Мальцев перевез ее в Москву, но стресс разрушил семью — супруга подала на развод. За несколько лет долг вырос до 118 тысяч долларов, а банк, выиграв суд, инициировал процедуру выселения.

Подготовка к осаде

Оставшись один на один с проблемой, Мальцев решил не сдаваться. Используя навыки, полученные в «горячих точках», он начал готовить квартиру к обороне. Когда в 2015 году судебные приставы явились для выселения, они столкнулись не с обычным должником, а с фортификационным сооружением.

Приставы и представители банка, пришедшие выселять неплательщика, столкнулись с рядом проблем. Естественно, дверь им никто сразу не открыл. Пришлось вскрывать. Вот только их оказалось несколько. После взлома первой двери раздался хлопок — сработал перцовый баллон, который был встроен во входную дверь. Вскрыть двери так и не получилось, поэтому пришлось пробивать стену с помощью кувалды. А тут уже и саперы подоспели. Без них делать шаг в квартиру Мальцева было страшно.

В жилище должника царил беспорядок. Повсюду валялись детали оружия, какие-то банки с металлическими шарами и болтами. Такое количество вооружения стало поводом для возбуждения уголовного дела о его незаконном обороте. Мальцев признавался — убивать никого в его планы не входило. Он лишь таким образом готовился к встрече с изрядно поднадоевшими коллекторами.

Экзоскелет спецназовца Мальцева

Но наибольшее внимание привлек экзоскелет, который бывший военный изготовил собственноручно — опять же якобы для защиты от коллекторов.

Самодельный экзоскелет представлял собой конструкцию, высотой в человеческий рост. Сделан он был из металла и чем-то напоминал рыцарские доспехи. При детальном изучении изобретения выяснилось, что должник соединял металлические пластины, трубки и куски пластика вовсе не наобум. Идею он позаимствовал у медиков. Подобные экзоскелеты используют с середины 1960-х годов в медицинских целях для восстановления утраченных функций у ослабевшего человеческого организма.

Адвокат изобретателя Денис Щипакин детально изучил разработку. По его словам, конструкция продумана — в таком «наряде» можно совершенно спокойно передвигаться, так как все элементы подвижны. Для защиты головы был разработан специальный шлем. В таком защитном костюме и планировал Антон Мальцев встретить коллекторов или судебных приставов. Щипакин также добавил, что однажды экзоскелет был использован все-таки по назначению. Отставной военный гнался в нем, да еще и с карабином «Сайга» наперевес, по двору за обезумевшими от страха коллекторами.

Конечно, за создание самодельного экзоскелета уголовная ответственность не предусмотрена. Но суд все же постановил уничтожить изобретение. Во время обыска у спецназовца было также найдено более десятка пистолетов, 7 килограммов взрывчатки и несколько винтовок. Из легального — только пистолет и две «Сайги». Следствию Мальцев рассказал, что все незаконное оружие ему посчастливилось найти во время ремонта в квартире. По версии обвиняемого, рассказывает адвокат, он стал обладателем оружия после того, как вскрыл пол. Предыдущим хозяином квартиры был дедушка, увлекающийся огнестрельным оружием.

И тебя вылечат…

Изобретателя ждала медицинская экспертиза в Центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. В 2016 году врачи поставили диагноз «паранойя». «Мальцев страдает хроническим психическим расстройством в форме паранойи. На фоне психотравмирующей ситуации (объективной невозможности платить по кредиту) у подэкспертного примерно с 2009 года появились сверхценные идеи о преследовании сотрудниками коллекторских служб с трансформацией их в монотематический бред», — было указано в экспертизе. Ранее мужчина не страдал никакими заболеваниями. Но все изменилось после того, как он стал часто общаться с представителями банка.

Заболевание развивалось медленно. Сначала Антон отдалился от родных, а вскоре и вовсе свел общение с близкими на нет. Мысли о постоянном преследовании прочно вошли в его жизнь. Он мог думать только о том, как бы защитить себя от надвигающейся опасности. Для защиты от вероятной угрозы он решил использовать навыки, которые получил во время несения службы в «горячих точках».

В 2018 году Пушкинский суд Московской области освободил бойца от ответственности, решив, что он не отдавал себе отчета в своих действиях, так как коллекторы довели его до паранойи. Но все то время, что велось следствие, Антон Мальцев находился на принудительном лечении в психиатрической больнице