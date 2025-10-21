МММ, «Железная Белла», бриллианты Гохрана: самые громкие аферы 90-х

Люди во все времена пытались мгновенно разбогатеть. И в истории Советского Союза и России 90-х встречаются преступления, которые стали «легендами. В интервью MIR24.TV с экспертами — самые хитроумные и масштабные аферы.

Смотрите на телеканале «МИР по пятницам в 16:15 программу «Обману.Нет о мошенничестве и способах борьбы с ним. Каждую неделю ведущая Эльмира Низамова, потерпевшие и эксперты разбирают схемы обмана, проводят социальные эксперименты и дают советы — как защитить себя и своих близких от преступников.

«Бриллиантовая паутина

Пропавшие бриллианты СССР представляет собой одну и самых крупных алмазных афер с хищениями золота и драгоценностей на Смоленской фабрике «Кристалл. Из материалов дела следует: в 1979 году была задержана в гостинице женщина, имевшая при себе фармацевтический бластер, где вместо таблеток находились бриллианты. С этого момента началось секретное расследование под кодовым названием «Бриллиантовая паутина.

«Главными фигурантами стали братья Казаковы. Они были признаны виновными в крупном хищение. По оценкам КГБ, ущерб государству составил примерно 13 миллионов рублей, в связи с чем им были вынесены смертные приговоры. Следствие длилось около двух лет и выяснило, что главным организатором хищения и налаженной сети сбыта был Иван Алексеевич Казаков или «дядя Ваня, который начал работать над преступным «проектом еще в 1964 году и вовлекший в свою деятельность 40 человек, включая директора цеха, мастеров огранки, перекупщиков.

Иван Казаков был бывшим работником фабрики. Он отлично знал нюансы отчетности и технического производства. А еще тот факт, что кристаллическая структура алмаза позволяет его раскалывать в четырех основных направлениях. Это позволяло выделить алмаз, который сдавался согласно выработки, тогда как количество оставшихся сколов не подвергались строгому учету.

«Механизм хищения состоял в том, что выход бриллиантов шел по отчетности согласно нормативным документам, а крупные сколы алмазов дробились и раскалывались на множество мелких. Такие камни легче обрабатывать и удалять видимые дефекты. В советское время такие сколы не учитывались и могли нелегально выноситься без фиксации в отчетности. Николай Казаков (брат Ивана Казакова) был доверительным лицом, отвечающим за координацию сделок и передачу камней через торговые сети. Еще одна из самых ярких фигур дела— Александр Борисенков, отвечающий за оперативную транспортировку и адресацию камней на точки сбыта черных рынков разных регионов СССР и за рубеж, — пояснила Наталья Тарасова.

МММ Сергея Мавроди

В конце 1980-х возникла МММ, которая за несколько лет из коммерческой структуры превратилась в масштабную финансовую пирамиду. Деятельность велась без лицензии и соответствующей регистрации, что нарушало действующее законодательство, регулирующее финансовую деятельность, подчеркивает Наталья Тарасова. Отсутствие единого расчетного счета и использование личных переводов среди участников снижало вероятность возбуждения уголовного дела по факту совершения экономического преступления и уклонению от платов налогов. Вывод на личные нужды участников маскировались под расходами на рекламу и продвижение.

Изначально учредителем компании был Вячеслав Мавроди, далее стал ее вице-президентом и главным бухгалтером. Его жена Ольга Мельникова была соучредителем и выполняла бухгалтерскую работу. Вячеслав Мавроди и Ольга Мельникова занимали номинальную роль. Фактическую деятельность компании вел Сергей Мавроди — идейный вдохновитель и руководитель пирамиды, продвигал концепцию «покупай-держи.

«Сергей Мавроди, обладающий харизмой и артистизмом, выступал в качестве публичной фигуры. «Правой рукой Сергея был Андрей Ким, в 1994 году он участвовал в активном привлечении новых вкладчиков. Здесь мы выделяем мошенничество и введение в заблуждение людей — обещания чистой доходности и гарантированные выплаты. Сергей Мавроди имитировал источник стабильной прибыли, организовывая выплаты за счет денег новых вкладчиков. Он контролировал курс виртуальной валюты «мавр, администрировал процесс и принимал решения о выпуске новых акций и билетированным мерам обхода закона, — разъясняет Наталья Тарасова.

На деле Сергей Мавроди попытался реализовать классическую финансовую пирамиду Чарльза Понци — создателя первой в истории современной финансовой пирамиды. По схеме Понци пирамида держится, пока поступают деньги новых вкладчиков. Мавроди знал, когда приток финансов прекратиться, то схема развалиться, потому он пытался максимально затянуть ее функционирование.

«А еще Мавроди понимал и тот факт: его деятельность приведет к аресту. Несмотря на риск, он пытался получить максимальную выгоду в период экономической нестабильности постсоветской России начала 1990-х, когда органы контроля и регулирования были достаточно слабы, а население легко поддавалось убеждению из-за надежды на лучшую жизнь, — продолжает Наталья Тарасова. — Сергей Мавроди пытался использовать политические связи и общественную поддержку для отсрочки наказания точно также, как использовал их для привлечения притока финансов. Депутатский иммунитет дал возможность продолжить деятельность больше обычного.

Около 15 миллионов вкладчиков потеряли свои деньги, а реальный ущерб составил около 4,5 миллиарда рублей того времени. Сергей Мавроди направлял деньги на покупку акций крупных нефтегазовых предприятий, переводил деньги на зарубежные счета. Налоговые органы в 1994 году насчитали задолженность около 11 миллиардов рублей. Это создало масштабный налоговый конфликт, а большой отток финансовых средств из банков привел к косвенному, но крупному ущербу для экономики страны.

Согласно материалам следствия: в 1995-м Сергей Мавроди снял со счетов более 145 миллиардов рублей наличными, а в 1997 году МММ было признано банкротом. В 1994-м, после штурма офиса МММ налоговой инспекцией и ОМОНом, Мавроди арестовали за неуплату налогов. Деятельность предприятия была временно приостановлена.

«Депутатский иммунитет дал возможность временно уйти из-под уголовной ответственности, а компания продолжила свою работу, несмотря на давление властей. Государство столкнулось с необходимостью подавлять недовольство, потерявших деньги граждан и организовывать компенсационные фонды. Ущерб для страны был многомиллиардным с долгосрочными последствиями, — подвела итог юрист в сфере гражданского права, налогового права и арбитражного процесса Наталья Тарасова.

«Железная Белла

Берта Наумовна Король родилась 1927 года в городе Белая Церковь Киевской области УССР. Мать умерла, когда девочке было четыре года, отец пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. В 1945-м она вышла замуж, родила дочь, вскоре развелась, перебивалась в качестве обслуживающего персонала в различных ресторанах и кафе, часто меняя работодателей. В общем-то довольно рядовая для того времени биография человека, чья жизнь пришлась на трудный период сталинских репрессий и мировой войны. Стоит отметить, что с ранних лет Берта ненавидела свое имя и настоятельно требовала от окружающих называть ее Беллой. Отправной точкой для серьезных свершений можно считать 1951 год.

«Женщина переехала в Геленджик, выйдя замуж за отставного капитана Николая Бородкина, взяв его фамилию. Начав работу буфетчицей, за 10 лет жизни в приморском городе она стала сперва директором ресторана, а потом и вовсе руководителем треста, в который входили практически все городские заведения общепита. Параллельно женщина получила высшее экономическое образование, стала местным депутатом, ей было присвоено звание заслуженного работника торговли и общественного питания. Среди коллег по цеху она имела прозвища «Шахиня, а также «Железная Белла. И неспроста. Официальная карьера, можно сказать, головокружительная! Но еще более масштабным был теневой бизнес женщины.

Имея богатый опыт работы «на земле, она придумала огромное количество различных «серых схем по отмыванию денег: не пробивать часть чеков, списывать продукты, не докладывать мяса в порции, разбавлять алкоголь… Все это было поставлено на широкую ногу в масштабах целого города. Помимо прочего, рестораны и кафе ежемесячно платили ей дань в размере от 500 до 1000 рублей. Для подстраховки она старалась заручиться поддержкой представителей власти, помогая им деньгами и устраивая за свой счет банкеты.

«Бородкину арестовали в 1982 году. В ходе следствия у нее провели обыск и обнаружили огромное количество денег с материальными ценностями. Речь шла примерно о полумиллионе рублей! Огромнейшая сумма для того времени! Тут-то и вскрылись подлинные масштабы деятельности талантливой теневой коммерсантки, — продолжает Константин Струков. — Легендарное уголовное дело прогремело на весь Союз. Вместе с «Железной Беллой погорело множество чиновников, управленческого и обслуживающего персонала. За решетку отправилось более 70 человек.

Саму Бородкину в 1984 году Краснодарский краевой суд приговорил к смертной казни через расстрел. В помиловании Президиумом Верховного Совета СССР было отказано. Примечательно, что за всю историю СССР к расстрелу официально приговорили всего три женщины, а инкриминируемые ей деяния, выражавшиеся во взяточничестве и обмане потребителей, не предусматривали столь строгого наказания.

«Считается, что в 1985-м приговор привели в исполнение. Случилось это в Новочеркасской тюрьме. Однако некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что женщине все же удалось скрыться и это была ее последняя афера, — сказал Константин Струков.

Фальшивые авизо на триллионы рублей

Мошенничество всегда сопровождает человечество. На протяжении веков гениальные преступники совершали такие ловкие аферы, что удивляли даже самых умных людей.

В девяностых расчетно-кассовые центры были только в Центробанке и его территориальных управлениях. А с развитием банковской системы их передали различным кредитным учреждениям. Одним из элементов их работы были авизо — уведомления об исполнении банковской операции, обработка и проверка которых велась вручную и требовала длительного времени, чем и воспользовались в те годы мошенники.

«Как это работало? Авизо о переводе крупной суммы направлялось из банка в банк. Мошенники договаривались с сотрудником банка, который печатал авизо на определенную сумму и отправлял его в Центральный банк или один из специализированных банков. После этого мошенникам оставалось только получить деньги. В то же время из банка-отправителя отправлялось авизо — требование возврата ошибочно переведенных средств. Махинация вскрывалась не ранее чем через 30 дней из-за длительности обработки.

Чеченская республика стала источником распространения фальшивок в российские банки. Хищения помогали криминалитету взять под контроль многие промышленные предприятия, фирмы, банки и даже целые отрасли отечественной промышленности.

Из Центробанка только за 1992 год было похищено более 600 миллиардов рублей. По разным данным, ущерб от махинаций составил от двух до четырех триллионов рублей. В обналичивании похищенных сумм участвовало более 890 банков и свыше 1500 предприятий. К уголовной ответственности за эту аферу века привлекли более 400 человек. Но большинство мошенников так и остались безнаказанными: крайне удачным для них оказался тот факт, что во время первой чеченской кампании все архивы Грозненского территориального управления Центробанка пропали без вести, подытожила Галина Сундукова.

Golden ADA и бриллианты Гохрана

В девяностых в Москве бухгалтер Андрей Козленок основал фирму Golden ADA и заключил контракт с Роскомдрагметом. Фирме был официально разрешен вывоз из Гохрана России бриллиантов, золота и монет (общая сумма более 95 миллионов долларов) на реализацию в Сан-Франциско.

По задумке российского правительства тех лет, американский городок должен был стать центром переработки сибирских и дальневосточных алмазов. Предполагалось, что после выхода Golden ADA на мировой рынок США дадут России кредит в 500 миллионов долларов. Этот огромный займ позволил бы российской стороне начать торговлю бриллиантами по всему миру.