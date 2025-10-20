Громкие дела о кражах: чем они похожи на ограбление Лувра

Ограбление главного художественного музея Франции - новость, всколыхнувшая мир. Однако не менее дерзкие преступления совершаются и против книжных сокровищ: преступники регулярно похищают редкие издания. Рассказываем о пяти громких книжных кражах.

Октябрьское воскресное утро. Во всех СМИ - шокирующая новость из Парижа: Лувр, десятилетиями славившийся безупречной системой охраны, стал жертвой ограбления. По оценкам правоохранителей, воры действовали "как в кино" - стремительно, хладнокровно и без намека на ошибки. Как такое стало возможным?

По данным парижских новостных агентств, ссылающихся на полицию, из Лувра похищены девять предметов - украшения, принадлежавшие Наполеону Бонапарту и его первой жене Жозефине. Среди утраченного: колье, брошь, тиара и другие драгоценности. Вскоре у Лувра также была обнаружена сломанная корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, украшенная 2480 бриллиантами и 56 изумрудами.

Вспоминается комедия Эльдара Рязанова "Старики‑разбойники", где герой решается на похищение картины из музея - не из корысти, а чтобы отстоять свое право на труд. Его мотив парадоксален: доказать, что он еще способен быть полезным, через нарушение закона. Но если в кино это становится поводом для доброй иронии, то в реальной жизни кража произведений искусства - всегда трагедия. И речь не только о картинах и драгоценностях.

Мы собрали пять громких случаев краж книг из библиотек.

Эти истории - не сухие сводки, а настоящие детективы с самыми неожиданными развязками. Они помогут понять: когда речь идет о культурном наследии, нет "менее важных" и "более важных" артефактов. Каждая украденная книга - такой же удар по истории, как и пропажа императорских драгоценностей.

1. "Самая красивая рукопись Средневековья". Кража Келлской книги в 1006 году

Келлская книга - это одна из самых значимых рукописей средневекового искусства, созданная ирландскими монахами в конце VIII - начале IX века. Она содержит четыре Евангелия на латинском языке, богато украшенных орнаментами, миниатюрами и цветными иллюстрациями. Рукопись считается вершиной гиберно-саксонского стиля, который характеризуется сложными узорами, спиралями, узлами и зооморфными мотивами. Книга хранилась в Келлском аббатстве.

В 1006 году Келлская книга была похищена из ризницы монастыря. Согласно "Анналам Ольстера", злоумышленники нацелились на роскошный оклад, украшавший обложку рукописи. Книга была найдена через несколько месяцев, но без драгоценного оклада. Предполагается, что именно после этого похищения она потеряла некоторые страницы в начале и конце.

Сегодня Келлская книга, хранящаяся в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине, - одна из самых охраняемых рукописей мира. Ее показывают в специальной витрине, открывая для публики лишь одну страницу в год.

2. Четырехсотлетняя Женевская Библия

В конце 1990-х годов из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге была украдена Женевская Библия 1615 года - редкий экземпляр перевода Священного Писания на английский язык, созданного протестантами в Женеве.

Этот экземпляр известен как "Библия Штанов" (Breeches Bible) из-за необычного перевода в описании грехопадения Адама и Евы (Бытие 3:7). Вместо канонического: "И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания" в ней написано: "И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе штаны".

Женевская Библия исчезла из "Комнаты Оливера" - зала редких книг библиотеки. Кража была обнаружена только в 2017 году во время ревизии фондов. Выяснилось, что за два десятилетия из библиотеки пропали 314 ценных предметов, включая книги, карты и гравюры, на общую сумму около 8 миллионов долларов.

Преступниками оказались архивариус Грегори Прайор и совладелец букинистического магазина Джон Шульман. Прайор систематически выносил книги и отдельные страницы из них, а Шульман перепродавал их на черном рынке.

Женевская Библия была обнаружена в Нидерландах спустя более чем два десятилетия и возвращена в США. Прайор и Шульман были обвинены в краже и преступном сговоре.

3. Книжный вандал-миллионер

В 2008 году американский миллионер Фарад Хакимзаде предстал перед судом по обвинению в систематическом повреждении и хищении страниц из раритетных изданий Британской и Оксфордской Бодлианской библиотек.

Используя скальпель, преступник аккуратно вырезал листы из книг XVI-XVII веков. Среди похищенного оказалась и пятисотлетняя карта, созданная придворным художником короля Генриха VIII.

Расследование выявило масштаб ущерба: из 842 запрошенных Хакимзаде книг 150 были повреждены.

В числе пострадавших от рук Хакимзаде книг оказались, к примеру, раннее издание "Истории Китая" иезуита Маттео Риччи (1621) и антология "Novus Orbis" Симона Гринея с картой мира, нарисованной Гансом Гольбейном-младшим.

На суде Хакимзаде объяснил свои действия болезненным пристрастием к коллекционированию книг. Он утверждал, что навязчивая библиомания вынудила его изымать страницы для пополнения личной коллекции. Однако подобные признания не смягчили приговор: суд признал Хакимзаде виновным и назначил ему наказание в виде двух лет тюремного заключения.

