Семья-призрак: кто организовал «слишком идеальное исчезновение»

Три недели назад в Красноярском крае пропала семья Усольцевых. Их поиски проводились с помощью нескольких сотен волонтёров и спасателей, десятков единиц техники и даже специально обученных собак, но тщетно. Затем поисково-спасательную операцию свернули, но сейчас она возобновлена вновь.

Закрытая зона

Сегодня район, где потерялись 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и 5-летняя Арина, оцеплен и закрыт для посещения туристов. Попасть в село Кутурчин могут только местные жители.

Некоторые волонтёры уверены: Усольцевых давно могли найти и задержать. Их история — всего лишь инсценировка побега Сергея и его семьи за границу, ведь он много лет сотрудничал с американцами.

12 октября активная стадия поисков подошла к концу. Волонтёры и спасатели были отправлены по домам. Дело в том, что по ночам температура воздуха опускается ниже -15°С, а снежный покров мешает неподготовленным людям заниматься поисками.

Один из волонтёров отметил: после завершения активной фазы поисково-спасательной операции, с некоторых поисковиков взяли подписку о неразглашении. Волонтёры выразили уверенность: такое поведение силовиков говорит о том, Усольцевых нашли живыми и задержали

Всё было на поверхности

После того, как слух о вероятном задержании семьи облетел всю Россию, многие неравнодушные соотечественники стали задаваться вопросом: зачем Сергею Усольцеву понадобилась инсценировка своего исчезновения?

Военкор Дмитрий Стешин пояснил: ответ лежит на поверхности. По словам журналиста, мужчина в 1990-е годы руководил реализацией международной программы «Инициатива атомных городов». Её главной целью стало привлечение бывших сотрудников атомной промышленности к коммерческой деятельности. Они должны были оставаться жить в городах, чтобы предотвратить утечку ядерных технологий.

На открытие бизнеса американцы жертвовали немалые средства. Особое внимание уделялось экс-работникам Горно-промышленного комбината.

Сергей при этом всё время проводил в заграничных командировках, а через несколько лет начал помогать студентам уезжать за границу учиться по обмену.

Не исключено, что со временем мужчина решил перевезти в другую страну и свою семью.

Несостыковки и странности

Бывший следователь Мордвинов заметил в исчезновении семьи ряд несостыковок.

Он отметил, что Ирина в личном блоге слишком подробно рассказывала, куда намерена пойти с семьей. Она заявила, что собирается к «месту силы» — на Минскую (а не Манскую) петлю. До этого ни одна её поездка не была так подробно описана.

Сергей Усольцев, обратил внимание экс-силовик, считался опытным туристом. Он знал, что вечером начнётся метель, однако все равно повёл семью в таёжный лес.

Сын Ирины сообщил о пропаже родных лишь спустя двое суток

Туристы, которые видели Усольцевых незадолго до их исчезновения, отметили: семья была одета очень легко для переменчивой погоды. Это значит, что либо они рассчитывали вернуться в лагерь через пару часов, либо их где-то ждали, и прогулка по тайге не должна была занять много времени.

Сын Ирины сообщил о пропаже спустя двое суток, когда снег и дожди уже скрыли все следы Усольцевых.

Также многим показалось странным, что мобильник Сергея лишь единожды подал сигнал. Многие связали это с попыткой предпринимателя незаметно улизнуть.

«Сидели в сугробе и ждали машину. И сообщник погнал в Казахстан, например. Или в Лефортово», - считает военкор Дмитрий Стешин.

Подключился Следком и ФСБ

После того, как волонтёры отправились домой, на месте продолжили работу следователи, опытные спасатели и представители ФСБ.

Из-за этого в Сети появились предположения, что семью давно нашли и задержали.

Также не исключается отработка версии об убийстве Усольцевых и возможная причастность Сергея к госизмене. Для поисков семьи спецслужбы могут задействовать все имеющиеся в их арсенале технические средства, в том числе спутниковую разведку и прослушку.

Поиски возобновлены

18 октября поиски туристов снова возобновились. В зоне продолжают работать спасатели на снегоходах.

Несмотря на множество версий от нападения диких зверей до побега Усольцевых, ни одна из них не подтвердилась.

При этом и эксперты, и неравнодушные граждане разделились на два лагеря. Одни уверены: Усольцевы стали жертвами обстоятельств. Легкая прогулка превратилась в трагическую кончину двоих взрослых, их маленькой дочери и собаки. Другие же уверены: Усольцевы живы и здоровы. Они давно находятся за границей в тепле и комфорте.

Несмотря на многочисленные версии, истинные причины исчезновения семьи пока держатся в тайне.