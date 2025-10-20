Что случилось с советским ученым, который научился управлять временем

В истории науки часто встречаются фигуры, чьи идеи бросают вызов общепринятым парадигмам. Одним из таких советских ученых был теплофизик Альберт-Виктор Вейник, чьи теории сначала навлекли на него гнев академического сообщества, а затем — критику со стороны духовенства.

Карьера советского ученого

Альберт-Виктор (Альберт Иозефович) Вейник начинал свой путь в Москве, куда переехал из Ташкента в конце 1930-х для учебы в Московском авиационно-технологическом институте (МАТИ). Карьера молодого ученого развивалась стремительно: после защиты кандидатской диссертации он остался преподавать в alma mater, а затем, получив докторскую степень за работу «Тепловые основы теории литья», перешел в Московский технологический институт пищевой промышленности.

В 1956 году его научные заслуги были отмечены избранием членом-корреспондентом Академии наук Белорусской ССР. Перебравшись в Минск, Вейник возглавил лаборатории в Институте энергетики, а позднее — в Физико-техническом институте. Однако его научные интересы давно вышли за рамки традиционной теплофизики.

«Хронал» и машина времени

Изучая литейные процессы, Вейник пришел к выводу, что ключевую роль в них играет время. Он разработал собственную концепцию, согласно которой время состоит из гипотетических частиц — «хрононов». Для доказательства своей теории ученый создал «генератор хронального поля» — устройство из металлических пластин, которое, по его утверждениям, могло влиять на ход времени.

В центре установки Вейник помещал часы (механические и электронные), которые, в зависимости от настройки пластин, то замедлялись, то ускорялись. Ученый был убежден, что управление плотностью «хронального поля» (или «хронала») открывает фантастические перспективы. В своих трудах он писал о возможности создания «хронального двигателя» и «машины времени», позволяющей перемещать объекты в прошлое или будущее.

Критика и странная смерть

Труды Альберта Вейника подверглись жесткой критике как со стороны физиков-теоретиков, так и со стороны философов и духовенства. Еще в 1970-х годах Министр высшего и среднего специального образования СССР подписал приказ об изъятии из библиотек вузов учебник Вейника «Термодинамика». Священник Андрей Кураев в издании «Ответы молодым» настаивал на том, что книга Вейника «Почему я верю в Бога», основанная на его теориях, несерьезна с точки зрения богословия и больше связана с оккультизмом, чем с православной верой.

Между тем, сам Альберт Иозефович в 1992 году принял православие и углубился в изучение так называемого «тонкого мира». Однако исследования Вейника были прерваны его неожиданной гибелью при весьма странных обстоятельств. 24 ноября 1996 года на одной из улиц Минска Вейника сбила машина. Ученый получил травмы, несовместимые с жизнью. Альберта-Виктора Вейника отпели в одном из минских соборов и похоронили на кладбище за пределами белорусской столицы. Примечательно, что академик утверждал, что сознание человека после смерти продолжает существовать в том самом «тонком мире».