Штурмуя этот дом, немцы потеряли больше солдат, чем при захвате Парижа

Оборона Сталинграда стала символом невероятного мужества и стойкости советского солдата. Среди множества примеров героизма особое место занимает оборона обычного четырехэтажного дома на площади Ленина, вошедшего в историю как Дом Павлова.

© Соцсети

Неприступная крепость

23 сентября 1943 года бойцы 3-го батальона 42-го гвардейского полка под командованием старшего сержанта Якова Павлова заняли здание, превратив его в ключевой опорный пункт обороны 13-й гвардейской стрелковой дивизии. На протяжении 58 дней гарнизон из 31 бойца отбивал яростные атаки превосходящих сил вермахта.

Немецкое командование, понимая стратегическую важность этого узла обороны, бросало на штурм штурмовые группы, но каждый раз наталкивалось на шквальный огонь защитников. Даже в самые критические моменты на помощь бойцам с оружием в руках вставали женщины-санитарки. Примечательно, что всё это время в подвале здания укрывались мирные жители, для которых оборона дома стала залогом выживания. Потери защитников были удивительно малы: трое погибли, сам Павлов и командир его отделения были ранены.

Сравнительный масштаб подвига.

Маршалу В.Чуйкову принадлежат слова о том, что небольшая группа советских воинов, обороняя дом, уничтожила больше немецких солдат, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа. Столица Франции была объявлена Верховным главнокомандующим Вейганом открытым городом и сдана немецким войскам в июне 1940 года без боя. Вся страна была захвачена солдатами Вермахта за 32 дня, а потери армии Гитлера насчитывали 45 тысяч человек.

Немцы ежедневно предпринимали по нескольку попыток штурма дома в Сталинграде, но выбить советских воинов не удалось. Каждый раз штурмовые группы гитлеровцев уничтожались или отступали неся потери. Бойцы Павлова, в отличии от французов, оказывали отпор агрессорам на протяжении двух месяцев. И хотя взятие Парижа было бескровным, это не умаляет воинский героизм гарнизона дома. Солдаты группы Павлова покинули здание после того, как советская армия пошла в контрнаступление