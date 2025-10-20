Почему о «китайском печенье» с предсказаниями не слышали в Китае

Печенье со спрятанным внутри предсказанием подают в большинстве китайских ресторанов США. Ванильная выпечка содержит в себе небольшой листок бумаги с пророчеством, мудрым изречением или афоризмом. Многие уверены, что идея выпекать такие печенья родилась в Поднебесной. Поэтому их часто называют «китайскими». Но если вы расскажете об этом традиционном лакомстве жителю Китая, то он, скорее всего, будет удивлен.

До 1940-х годов печенье с предсказаниями можно было купить в ресторанах Сан-Франциско, Калифорния, причем вовсе не в китайских. Позднее постепенно такая выпечка начала появляться в других штатах, за несколько лет завоевав всю страну. Китайские предприниматели от общепита не сторонились новшества, сулившего неплохую прибыль.

Американская традиция?

Печенье с посланием стало неотъемлемой частью китайских заведений. Правда, называлось оно на заре своей популярности вовсе не китайским. В меню и справочниках сладость называлась «Традиционное американское печенье». Означает ли это, что печенье с предсказаниями придумали предприимчивые американцы?

Оказывается, бумажки со случайными предсказаниями придумали не китайцы и не жители США. Их родина — Япония. В синтоистских храмах Страны восходящего солнца издавна практиковался обряд гадания «омикудзи». Посетители святынь писали на листках рисовой бумаги варианты решения какой-нибудь проблемы, а потом, не глядя, выбирали одну из свернутых в трубочку записок.

Считалось, что это самое верное решение, подсказанное самими богами. Церемония «омикудзи» существует и сегодня, правда, она несколько изменилась. Теперь билеты в храме не решают проблемы, а предсказывают судьбу. Пророчества пишут монахи, а потом привязывают их к ограде или священному дереву. Посетитель платит небольшой взнос и наугад берет записку. Гадают так обычно перед Новым годом.

А вот насчет того, кто придумал вкладывать бумажки в печенье, споры идут до сих пор. Любой житель США скажет вам, что угощение называется «Chinese fortune cookies» (китайское печенье судьбы). Но те, кто всерьез занимаются изучением американских кулинарных традиций, могут предложить разные варианты его происхождения.

Тайна «печенья судьбы»

Большинство выступает за то, что автором этого десерта был калифорнийский кондитер китайского происхождения Дэвид Цунг. Якобы он изобрел «печенье судьбы» в 1818 или 1819 году. Без изменений оно дожило до 20 века и стало американской классикой. Но есть в этой гипотезе один серьезный изъян. Дело в том, что в то время Калифорния принадлежала Испании, и китайцев там было очень мало. Тем более, сложно было найти представителя этого народа с таким именем как Дэвид.

Вторая версия, японо-американская, тоже связана с благодатной калифорнийской землей. Правда, если ей верить, печенье появилось в 1900 году, в Сан-Франциско. Его создание приписывают японскому мигранту Макото Хагиваре. Он много лет работал смотрителем чайного дома в знаменитом городском парке Golden Gate. Но его невзлюбило начальство и в итоге Макото несправедливо уволили. Говорят, к этому приложил руку сам мэр города, испытывавший неприязнь к азиатам.

Японец смог восстановиться в должности через 7 лет, не без помощи друзей и просто горожан с активной позицией. В благодарность за поддержку Хагивара преподнес всем неравнодушным интересную кондитерскую новинку — печенье с предсказаниями внутри.

Версия мадам Чу

Есть еще более поздняя и снова китайская версия, относящаяся уже к 1911 году. Согласно ей, пальма первенства у Джорджа Юнга, прибывшего в район Чайна-таун города Сан-Франциско из Гонконга. У себя на родине этот человек имел солидный бизнес — ему принадлежала Гонконгская макаронная фабрика. Но он на рубеже столетий почему-то эмигрировал в США, где пришлось начинать дело «с нуля». Эту историю появления печенья рассказала кулинар и писатель Грейс Чу в своей книге «Кулинарная школа мадам Чу».

Вполне вероятно, что мы так никогда и не узнаем, кому пришло в голову модернизировать японское гадание и сделать его вкусным. Одно можно сказать точно, в Китае такие печенья не слишком известны и большинство жителей этой огромной страны о них даже не слышали.