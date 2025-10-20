Тайна лагеря Бутугычаг: какие опыты проводились над зеками ГУЛАГа

На Колыме, в 344 километрах от Магадана, находятся руины рудника Бутугычаг — одного из самых мрачных символов сталинской эпохи. Это место, название которого с эвенского языка переводится как «плохое место», стало не только центром добычи урана для советского атомного проекта, но и источником мрачных легенд, будоражащих умы до сих пор.

© пресс-служба музея истории ГУЛАГа

«Пятый» металл для атомного щита

История Бутугычага началась в 1937 году с добычи олова. Однако после войны, в 1949-1950 годах, здесь началась разработка урановой руды. В структуру лагеря-комбината входило несколько лаготделений с говорящими названиями: «Центральный», «Горняк» (также известный как «Шайтан»), «Коцугал» и другие.

О том, что заключенные добывают именно радиоактивный уран, вслух не говорилось. В документах и в обиходе его называли «свинцом», «альбитом» или просто «пятым». Однако сами рабочие быстро понимали, с чем имеют дело. Поэт Анатолий Жигулин, отбывавший здесь срок в 1951-1953 годах, вспоминал, что вольнонаемный мастер укрывался за свинцово-резиновым щитом. Сам Жигулин месяцами предпочитал отсиживать срок в штрафном изоляторе (БУРе), лишь бы избежать лучевой болезни.

Численность заключенных, занятых на добыче, исчислялась тысячами. По данным историков, в 1952 году на горных работах в управлении, куда входил Бутугычаг, было занято почти 15 тысяч человек. Рудник и обогатительная фабрика работали до 1955 года, после чего были заброшены.

Тайна распиленных черепов

Одно из самых жутких мест Бутугычага – лагерное кладбище. Здесь в беспорядке разбросаны вырытые из могил черепа. Их внешний вид очень необычен – у черепов отпилены верхние части черепной коробки. Первые публикации об этом появились в конце 1980-х годов, когда в Хабаровске прошла фотовыставка фотографа-эмигранта Сергея Мельникоффа «Обвинение СССР в опытах над людьми». Снимки, представленные на выставке, породили гипотезу о том, что в 1940-х годах на Бутугычаге действовала спецлаборатория. Над заключёнными якобы проводились эксперименты с применением хирургических вмешательств. Утверждалось, что на соседнем Теньгинском ГОКе работал некий «профессор», который предположительно, и был причастен к бесчеловечным опытам.

Многие исследователи относятся к этим предположениям скептически, указывая на то, что чекистам вовсе не нужно было устраивать опыты в тундре. По мнению магаданского историка Ивана Паникарова, эксперименты гораздо проще было бы проводить в Магадане, а не завозить оборудование в северную глушь. Никаких признаков секретных лабораторий на Бутугычаге не обнаружено, хотя в 2000-х годах здесь побывало несколько экспедиций. Исходя из этого, Паникаров делает вывод, что распиленные черепа с непонятными «пулевыми» отверстиями – чья-то фальсификация.

Вместе с тем, заслуживает внимания мысль, высказанная ещё в 1989 году хабаровским судмедэкспертом Валерием Кузьминым, который изучал черепа с Бутугычага. В своём заключении он указал, что распилы являются следствием «анатомического исследования черепа и головного мозга». О том, что тела зеков «вскрывали врачи», рассказывала в 1989 году и 73-летняя Хасана Ниязова, бывшая узница Колымы.

Никаких указаний на то, что вскрытия могли быть прижизненными, не существует. Распиливание черепа – стандартное посмертное исследование черепной полости по методу профессора Георгия Шора. Правда, в лагерях ГУЛАГа подобные анатомические исследования обычно не проводились. Однако на Бутугычаге сложилась особая ситуация.

В ряде источников утверждается, что на руднике за годы его существования умерло 380 тысяч человек. Даже если считать эту цифру завышенной, это не отменяет факта высокой смертности. В лечебных бараках лежали зеки, страдавшие дистрофией, цингой, пеллагрой, гипертонией, силикозом. Скорее всего, патологоанатомы изучали последствия радиоактивного облучения. Хотя содержание урана в бутугычагской руде было невысоким – 0,15-0,2% – многие узники лагеря болели белокровием и другими «болезнями Хиросимы».

По свидетельству Анатолия Жигулина, на фабрике имелась спецлечебная зона, где ежедневно умирали те, кто работал в «сушилке». У этих людей «выпадали волосы, шла кровь из ушей и из носа, и они умирали».

Возможно, когда-нибудь в архивах обнаружатся протоколы вскрытий тел узников Бутугычага – и тогда одной загадкой советского ГУЛАГа станет меньше.