Опа, вот это попа! Как складывались каноны красивой женской фигуры

Широкие бедра всегда были признаком женственности и сексуальности. Ким Кардашьян взорвала Инстаграм горячим «белфи» в купальнике в октябре 2013 года. С тех пор аппетитные ягодицы стали еще более желанными. Соблазнительный тренд не вышел из моды до сих пор. Ученые нашли ответ на вопрос, почему мы восхищаемся пышными булочками. Узнайте, в чем секрет популярности большой женской попы, из нашего материала.

Почти каждая звезда выкладывает в соцсети фотографии сзади, хвастаясь округлыми формами бедер. С тех пор как Ким Кардашьян запустила тренд «белфи», красотки не перестают загружать в Инстаграм горячие снимки с заднего ракурса.

Фигура «песочные часы» не всегда была популярной. В 80-х в тренде была большая грудь, а в 90-х — худосочные формы.

Тем не менее, сейчас мы продолжаем восхищаться пышными очертаниями женского тела, как и наши предки много веков назад. Ученые даже научно обосновали любовь мужчин к большим попам. Зоолог Десмонд Моррис рассказал в своей книге «Голый примат» (1967), как наши предшественники-обезьяны в начале развития человечества использовали зад в качестве сигнала о том, что они готовы к соитию.

Ученый говорит, что после того как приматы стали ходить на двух ногах, ягодицы перестали играть такую большую роль для приманки самцов. Со временем общение лицом к лицу стало важнее физиологических сигналов. Сексуальный контакт стал более личным, и наши предки начали жить парами, оставаясь рядом друг с другом надолго.

Тем не менее, первобытные инстинкты глубоко засели в наших генах. Округлая женская попа до сих пор «заводит» мужчин.

Дженнифер Лопес, Бейонсе, Ники Минаж и другие звезды продолжают хвастаться аппетитными формами в соцсетях. Пышные бедра стали их визитной карточкой и предметом восхищения поклонников.

Мира Мендибл, историк-социолог, говорит, что каноны красоты женской фигуры всегда были отражением того, к чему стремилось общество. Например, в капиталистических странах предпочитали более мускулистое тело, а большие ягодицы считались красивыми в развивающихся странах, поскольку округлые формы свидетельствуют о здоровье и способности к деторождению.

В Бразилии даже проводится ежегодный конкурс «Мисс Бум-Бум» на звание обладательницы самых красивых бедер в стране. В прошлом году победительницей стала Эрика Канела, объем ягодиц которой — 107 см.

Некоторые женщины ложатся под нож пластического хирурга, чтобы увеличить зад. Американское общество пластических хирургов информирует, что популярность операций для создания «бразильской попы», возросла на 252% за период с 2000 по 2015 годы. Во время процедуры врачи берут жир с других участков тела и закачивают его с помощью инъекций в ягодицы.

Еще одним популярным решением для увеличения попы стали силиконовые импланты. Спрос на них вырос на 36%.

Увеличение ягодиц — не новый тренд. Зоолог Моррис рассказал, что в Викторианскую эпоху женщины носили бастлы — специальные приспособления под пышными платьями, чтобы казаться фигуристее.

К сожалению, иногда желание стать красивой приводит к летальному исходу. В 2011 году британская студентка Клаудия Адеротими скончалась в результате инъекций силикона. Девушка отправилась в Филадельфию, чтобы увеличить попу. После процедуры у нее начались боли в грудной клетке и проблемы с дыханием. Вскоре она умерла.

Для тех женщин, которые не хотят рисковать и ложиться под нож, есть безопасная альтернатива — трусы со специальными вставками, которые создают впечатление округлой попы.

Автор эротических книг Ганс-Юрген Допп (Hans-Jürgen Döpp) считает, что в истории моды периоды худобы чередуются с периодами чувственных пышных форм. Сегодня мы живем именно в то время, когда большие попы на пике популярности.