Как разгадали загадку необычного круга времен Римской империи

Во время строительных работ в коммуне Волькертсхофен в Германии археологи нашли монументальное каменное сооружение римской эпохи, оказавшееся погребальным памятником особого типа.

Архитектурная загадка

Раскопки выявили тщательно сложенное каменное кольцо диаметром 12 м, к которому с южной стороны примыкала квадратная платформа. Изначально исследователи предположили, что обнаружили основание классического римского тумулуса — погребального кургана. Однако полное отсутствие человеческих останков и погребальных артефактов заставило пересмотреть эту версию, пишет Arkeonews.

«Находка памятника таких масштабов и сохранности стала для нас полной неожиданностью», — отмечает руководитель Баварского ведомства по охране памятников Маттиас Пфейль.

Ученые пришли к выводу, что сооружение представляет собой кенотаф — символическую могилу, возведенную в честь человека, похороненного в другом месте. Его стратегическое расположение у важной римской дороги, и близость к остаткам римской виллы указывают на то, что памятник был создан в честь представителя местной элиты.

«Это был не просто мемориал, а заявление о социальном статусе семьи — видимый символ их положения в обществе», — поясняют эксперты.

Исторический контекст

Особую ценность находке придает культурная двойственность. Каменная архитектура демонстрирует классические римские традиции, тогда как сама форма кургана более характерна для доримских кельтских народов. Уникальный сплав средиземноморских и местных погребальных практик проливает свет на процессы культурной адаптации в римской провинции Реция.

Волькертсхофен уже давно известен археологам как место с богатейшей историей — от неолита до раннего Средневековья. Новая находка органично дополнила эту картину, подчеркнув особую роль региона в римский период. Судя по всему, даже на периферии империи римские традиции не просто копировались, а творчески переосмыслялись, создавая уникальные культурные гибриды.