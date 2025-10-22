География преступлений в произведениях Агаты Кристи

За свою долгую карьеру Агата Кристи создала более 60 детективных и 6 психологических романов (последние она писала под псевдонимом Мэри Уэстмакотт), а также выпустила 19 сборников рассказов. Истории мастера и сегодня считаются эталоном жанра: они продолжают служить источником вдохновения для кинематографистов всего мира, которые раз за разом обращаются к творчеству писательницы. Секрет успеха Агаты Кристи прост — большинство ее романов держат читателя в величайшем напряжении, а о том, кто является преступником, зачастую не ясно до самых последних страниц. Порой — и до самых последних строчек.

Действие романов Агаты Кристи происходит в самых разных уголках света: от родной для писательницы Англии и знакомой Франции до загадочного и манящего колоритом Ближнего Востока. Агата Мэри Кларисса, леди Маллоуэн (Кристи — фамилия ее первого мужа) родилась и выросла в графстве Девон, но значительная часть ее жизни прошла в Лондоне. Не секрет, что путешествия играли важную роль в судьбе писательницы. В первый кругосветный круиз она отправилась вместе с мужем в 1922 году. Когда супруги развелись, Кристи решила реализовать другую давнюю мечту — совершить поездку на знаменитом Восточном экспрессе до Багдада. Именно в путешествии по Ираку она и встретила своего второго супруга, археолога Макса Маллоуэна.

Нил

Впервые Агата Кристи посетила Египет в 1910 году. И лишь 20 лет спустя, узнав о существовании погребальных камер на берегу крупнейшей африканской реки, она написала роман «Смерть на Ниле. Произведение было создано в асуанском отеле Old Cataract, который до сих пор хранит атмосферу Британской империи.

Торки

В родном городе Агаты Кристи каждый сентябрь в ее честь устраивается фестиваль. Девонширская локация и окрестности содержат множество мест, где бывала писательница, включая станцию Черстон и бухту Элберри — излюбленное место купания Кристи. Оба этих места фигурировали в «Убийствах по алфавиту.

Гринвей

В пяти милях к юго-востоку от города Торки находится Гринвей, в котором на берегу реки расположен дом отдыха Кристи. Великолепный коттедж и сады были воссозданы для съемок сцен фильмов по романам «Пять поросят и «Глупость мертвеца.

Восточный экспресс

Однажды Кристи окрестила Восточный экспресс «поездом мечты. Пассажирский поезд класса «люкс принадлежал частной компании Compagnie Internationale des Wagons-Lits и курсировал между Парижем и Константинополем (Стамбулом) с 1883 по 1977 год.

Иерусалим и Иордания

В небольшой серии рассказов «Расследования Паркера Пайна детектив путешествует между различными регионами Ближнего Востока, которые когда-то посетила сама Агата Кристи. В романе «Свидание со смертью описаны Иерусалим и удивительный иорданский город Петра, окруженный скалами.

Голубой поезд

В романе «Тайна “Голубого поезда” Эркюль Пуаро расследует убийство и садится в поезд, направляющийся на Французскую Ривьеру. Одноименный транспорт был известен как экспресс Кале-Медитерране — роскошный спальный поезд, характерные темно-синие вагоны которого курсировали с 1886 по 2003 год. Высокоскоростные TGV (французская сеть скоростных электропоездов) в конечном итоге сделали Le Train Bleu устаревшим. Теперь по маршруту курсирует тривиальный поезд классического цвета.

«Тайна “Черных дроздов”»

Известный миллионер Джордж Фортескью отравлен. Перед тем как совершить убийство, преступник подбросил на стол своей жертвы мертвых черных дроздов. Под подозрение попадают все члены семьи, так как у каждого из них были свои мотивы для убийства. Мисс Марпл стоит поторопиться найти главного виновника, так как количество трупов только увеличивается.

Фильм «Тайна «Черных дроздов был снят в 1983 году на «Мосфильме. Режиссер Вадим Дербенев взял за основу роман Агаты Кристи «Карман, полный ржи, но перенес действие в современность. Уникальную для советского экрана мисс Марпл сыграла эстонская актриса Ита Эвер, а ее партнерами стали Владимир Зельдин, Светлана Немоляева и Любовь Полищук. За год картину посмотрели 35,3 миллиона советских зрителей. С этим результатом лента взяла третье место в прокате, ее обогнали лишь две народные комедии — «Любовь и голуби и «Белые Росы.