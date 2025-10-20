Чем поразил очевидцев партизанский парад в Минске

Летом 1944 года в ходе стремительного наступления операции «Багратион» Красная Армия нанесла сокрушительное поражение группе армий «Центр». 3 июля советские войска освободили Минск, находившийся в оккупации с 28 июня 1941 года. Спустя менее двух недель, 16 июля, в столице Белоруссии состоялось уникальное событие — парад партизан, в котором приняли участие 30 бригад народных мстителей.

Становление «пятого фронта»

Партизанское движение в Белоруссии стало ответом на знаменитую директиву № П509, принятую в Москве на следующий день после падения Минска. Изначально борьба в тылу врага развивалась тяжело — заброшенные диверсионные группы несли большие потери, а местное население не сразу включилось в сопротивление.

Однако, как отмечает историк Александр Дюков, ситуация стала меняться по мере накопления опыта и пополнения отрядов за счет окруженцев и местных жителей. Густые леса и болота Белоруссии стали идеальным укрытием для партизанских формирований. Уже к концу 1941 года в отрядах сражалось около 12 тысяч человек.

К 1944 году партизаны контролировали более половины оккупированной территории республики. Они провели масштабную «Рельсовую войну», осуществив сотни диверсий на коммуникациях противника. Весной 1944 года немецкое командование предприняло последнюю крупную карательную операцию.

В белорусской историографии она известна, как Полоцко-Лепельская битва. Действия против партизан сопровождались массовыми убийствами мирных жителей и угоном на Запад трудоспособного населения окрестных деревень. После 25 дней блокады часть партизан смогла прорвать кольцо и, сохранив боеспособность, соединиться с подступающей Красной Армией. Операция «Багратион» вообще была уникальна тем, что наряду с фронтами Баграмяна, Захарова, Рокоссовского и Черняховского в освобождении страны активно принимал участие пятый фронт — партизанский.

Партизанский парад

Через несколько дней после того, как Минск был взят войсками 1-го и 3-го Белорусских фронтов, всем партизанским соединениям был разослан приказ явиться в Минск. Причин тому было несколько: усилить оборону города на случай немецкой контратаки, организовать охрану складов и военнопленных, а также подготовиться к расформированию. Последний пункт имел очень символическое значение. Расформирование партизанских армий значило окончательное освобождение Белоруссии от оккупантов.

За считанные дни в город прибыли тысячи партизан. В связи с этим руководство БССР решило не ограничиваться митингом, а провести полноценный парад. 16 июля 1944 года на бывшем ипподроме маршем прошли 30 тысяч партизан. И этот парад был действительно уникальным зрелищем. Первое, что бросалось в глаза даже самому неосведомленному в военных делах человеку — полное отсутствие униформы. Бойцы были одеты кто во что: гражданская одежда сочеталась с деталями советской и трофейной формы. Но особенно поразительным было оружие. Захваченные у немцев автоматы в партизанской среде были обычным делом. Однако у некоторых бойцов в руках можно было увидеть и оружие Первой мировой войны, и даже новоделы лесных мастеров, сваренные из разных деталей. Пестротой отличалась и партизанская техника: танки, пушки и самоходные установки.

Но настоящим «гвоздем» торжественной программы стал козел Малыш. Во время парада он тоже нес свои трофеи — ленту с немецкими орденами. Козел попал в партизанский отряд Филатова случайно, когда оказался среди захваченного добра после удачной операции. Исхудалое животное пожалели и взяли в отряд, где козел стал не только всеобщим любимцем и талисманом, но и выполнял боевые задачи. По воспоминаниям самого Филатова, Малыш не боялся ни шума техники, ни разрывов снарядов и всюду следовал за санинструктором, нося сумку с медикаментами. Эту сумку козел тоже нес на партизанском параде. Кадры с Малышом облетели не только СССР, но и весь мир.

Гордо шагали народные мстители по улицам освобожденного Минска. И хоть впереди их ждал еще целый год кровопролитных сражений в Европе, враг был навсегда отброшен с рубежей, занятых еще в первые дни войны.