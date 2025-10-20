«Все замерли от ужаса»: какую выходку Сталин простил Чкалову

Личность Валерия Чкалова, легендарного советского летчика-испытателя, окружена ореолом бесчисленных баек. Пролетал ли он на самом деле под Троицким мостом в Ленинграде? Историки до сих пор спорят. Но один случай, больше похожий на легенду, как нельзя лучше характеризует его бесстрашный характер. Это история о том, как Чкалов предложил Сталину выпить на брудершафт.

© РИА Новости

«Воздушный хулиган»

Путь Чкалова в авиацию начался в 1919 году, когда пятнадцатилетний кочегар парохода «Волжская-1» увидел в небе гидросамолет. Эта встреча и определила его судьбу. Чкалов получил блестящее по тем меркам летное образование, пройдя подготовку в лучших авиационных школах страны: в Егорьевске, Борисоглебске, Москве и Серпухове, где его инструктором был весьма знаменитый в то время Михаил Громов.

Службу молодой летчик-истребитель проходил под Ленинградом, в Гатчине. Именно там и проявился его бунтарский характер. Он прославился рискованными выходками: фигурами высшего пилотажа над Невским проспектом, полетами вокруг шпиля Исаакиевского собора и тем самым спорным пролетом под мостом. За «воздушное хулиганство» Чкалова неоднократно наказывали — в общей сложности он провел на гауптвахте около 300 дней.

Однако за лихачеством стояло невероятное мастерство. В 1927 году ему доверили продемонстрировать высший пилотаж на малой высоте во время воздушного праздника в Москве. Но уже в 1928 году за аварию и систематические нарушения дисциплины его уволили из армии и даже ненадолго заключили в тюрьму.

Путь к славе

В 1930 году Чкалову выпал второй шанс. Его приняли на работу летчиком-испытателем в Московский научно-исследовательский институт ВВС. На этом поприще талант бесстрашного пилота раскрылся в полной мере. Он участвовал в испытаниях фантастического проекта — «авиаматки» (воздушного авианосца), испытывал новейшие истребители Поликарпова и даже разработал новые фигуры высшего пилотажа — «восходящий штопор» и «замедленную бочку».

Но настоящая народная слава пришла к нему после двух беспрецедентных перелетов. Сначала в 1936 году экипаж в составе Чкалова, Байдукова и Белякова совершил перелет из Москвы на остров Удд в Охотском море. А на следующий год, в 1937-м, тот же экипаж первым в мире совершил беспосадочный перелет через Северный полюс в США, приземлившись в Ванкувере.

Эти подвиги сделали Чкалова живой легендой и национальным героем. Он получил звание Героя Советского Союза, стал депутатом Верховного Совета и, что важнее, — любимцем Иосифа Сталина.

Застолье в Кремле

Как герой и депутат, Чкалов с семьей был частым гостем на больших кремлевских приемах, которые Сталин устраивал для советской элиты. По описаниям историков, вождь вел себя на них как радушный, но скромный хозяин, общаясь с гостями просто и дружелюбно.

Именно эта кажущаяся простота, по всей видимости, и стала поводом для легендарного инцидента. По одной из версий, изложенной членом экипажа Георгием Байдуковым, во время застолья Чкалов, позволивший себе лишнего, перебил тост Сталина в свою честь. Летчик заявил, что пить надо не за него, а за самого Сталина, за которого он готов отдать жизнь.

Когда Сталин подошел к нему с рюмкой, чтобы чокнуться, Чкалов, осмелев, произнес фразу, от которой у присутствующих застыла кровь:

«Товарищ Сталин, язык не поворачивается называть тебя на "вы". Давай выпьем на брудершафт!»

Нарушение протокола было неслыханным. Однако, согласно легенде, Сталин не показал и тени гнева. Он с улыбкой принял предложение летчика. Существует и другая версия: якобы Сталин, видя состояние героя, отвел его в сторону и предложил пить не коньяк, а нарзан, на что Чкалов тут же согласился.

Чкалов трагически погиб 15 декабря 1938 года при испытании нового истребителя И-180.