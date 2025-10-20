Что стало с Леонтием Кондратьевым, чей подвиг повторил Александр Матросов

В массовом сознании подвиг Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру дзота, стал символом величайшего самопожертвования в Великой Отечественной войне. Однако история сохранила имя человека, который совершил аналогичный поступок на четыре месяца раньше. И его судьба была не менее удивительной, чем его героизм. Это история старшины Леонтия Кондратьева — человека, которого, казалось, сама смерть обходила стороной.

За плечами — две войны

В отличие от 19-летнего Матросова, Леонтий Кондратьев отправился на фронт Великой Отечественной уже зрелым, 50-летним мужчиной. Его боевой опыт был уникален: к 1941 году он был ветераном двух войн — Первой мировой и Гражданской.

На полях Первой мировой он был награжден Георгиевским крестом — высшей солдатской наградой Российской империи. Во время Гражданской войны он попал в плен к белым, был заключен в тюрьму в Ростове, но сумел бежать буквально перед тем, как отступавшие деникинцы взорвали казематы.

В 1920-х годах Кондратьев служил в органах госбезопасности, командовал взводом, участвовал в ликвидации бандформирований и, по некоторым сведениям, даже внедрялся в воровскую среду — как знаменитый Шарапов из романа «Эра милосердия».

Полученные ранения заставили его демобилизоваться в 1925 году. К началу Великой Отечественной он работал на бондарном заводе в родном Азове.

Мистическое число «4»

Судьба Кондратьева удивительным образом связана с числом «4», что придает его биографии почти мистический оттенок. Ровно 4 месяца он прослужил в стрелковом полку к моменту подвига (28 октября 1942 года). Его долго не призывали из-за возраста и старых ран. 4 гранаты он бросил в немецкий дзот, пытаясь его уничтожить, прежде чем решиться на отчаянный шаг. 4 тяжелых ранения он получил, бросившись на амбразуру. А 4 месяца спустя его подвиг повторил Александр Матросов.

Решающий бросок

О событиях того октябрьского дня 1942 года под Краснодаром известно со слов самого Кондратьева. С ним лично беседовал военный корреспондент Виталий Закруткин, будущий известный писатель. Советские бойцы штурмовали стратегическую высоту, но их атаку остановил шквальный огонь из хорошо укрепленного дзота. Подобраться к нему было практически невозможно. Задание уничтожить огневую точку получил старшина Кондратьев.

Пока он ползком подбирался к дзоту, пуля угодила бойцу в ногу. Но Кондратьева это не остановило. Сумев добросить до дзота четыре гранаты, он увидел, что пулемет не умолкает. И тогда, по его собственным словам, он «закрыл глаза и ринулся на амбразуру». Пулемет захлебнулся. Атака увенчалась успехом, высота была взята. Истекающего кровью Кондратьева, получившего четыре ранения, эвакуировали с поля боя. Уже через два дня, по словам Закруткина, старшина, несмотря на боль, просил у него закурить.

Несостоявшаяся награда

1 ноября 1942 года командир полка подписал представление на присвоение Леонтию Кондратьеву звания Героя Советского Союза. Спустя пять месяцев, весной 1943-го, когда старшина, вылечившись от страшных ран, уже вернулся в строй, указ был подписан.

Но получить свою Золотую Звезду он так и не успел. По одной версии, в апреле 1943 года он пропал без вести в боях за Кубань. По другой — погиб. Человек, успевший поучаствовать в трех войнах, георгиевский кавалер и герой, пал на подступах к победе.

Его имя не было забыто. Азовский бондарный завод, где он работал, был назван в его честь. Сегодня это Азовский завод пластмасс, носящий имя Героя Советского Союза Л.В. Кондратьева. В его трудовой книжке он навечно зачислен в коллектив мехцеха.