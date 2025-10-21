Непарадный портрет первой леди: что скрывалось за элегантным образом Горбачевой

Раиса Горбачева (в дев. Титаренко), супруга последнего советского лидера, запомнилась элегантностью и активной общественной ролью. Однако в ее биографии были белые пятна, а также моменты, которые редко афишируются.

До замужества с Михаилом Горбачевым у Раисы Максимовны был роман с Анатолием Зарецким, студентом физмата МГУ и сыном высокопоставленного железнодорожника. Однако родители юноши воспротивились его связи с «простушкой с Алтая».

После расставания с Зарецким она обратила внимание на другого своего поклонника — скромного студента-юриста Михаила Горбачева. Есть неподтвержденные слухи о том, что от первого романа у Раисы Максимовны могла остаться дочь, которая сегодня живет в Москве и успешно занимается бизнесом.

Отношения с семьей мужа тоже складывались непросто. Первую беременность от Горбачева ей пришлось прервать по медицинским показаниям после перенесенного ревматизма. После этого ее отношения со свекровью, Марией Пантелеевной, окончательно испортились и до конца оставались довольно напряженными.

После переезда в Ставрополь Раиса Максимова долго не могла найти работу с дипломом филфака МГУ. Горбачевы жили на скромный доход главы семейства как комсомольского работника. Только в середине 1960-х годов, когда карьера Михаила Сергеевича пошла вверх, он смог устроить жену преподавателем философии в местный мединститут.

Став первой леди, Раиса Максимовна удивила западную прессу своей любовью к роскоши. Во время первого визита в Великобританию она, как уверяют журналисты, побежала по дорогим бутикам, используя золотую карту American Express. При этом она предпочла посещение Тауэра с королевскими регалиями визиту на могилу Карла Маркса, отмечает канал «Этобаза».

Ее поведение и тяга к дорогой западной моде раздражали многих советских людей, особенно на фоне нарастающего экономического кризиса. По иронии, несмотря на образ «посланницы мира», Раису Горбачеву недолюбливали и некоторые западные первые леди. Барбара Буш, Нэнси Рейган и Маргарет Тэтчер отзывались о ней как об экзальтированной и многословной женщине.

Раиса Максимовна скончалась 20 сентября 1999 года в университетской клинике Мюнстера на 68-м году жизни. Ее похоронили 23 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. 3 сентября 2022 года рядом с ней был похоронен ее муж Михаил Горбачев, сообщал «ГлагоL».