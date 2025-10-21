Какие праздники отмечают в России и мире 21 октября

21 октября в России и во всем мире отмечают большое количество праздников, посвященных разным аспектам общественной жизни. Так, в эту дату празднуют День яблок в Великобритании, День деловой женщины в России и Всемирный день пения.

© Вечерняя Москва

День деловой женщины

Праздник бизнес-леди зародился в России благодаря инициативе российского предпринимателя Игоря Чаликова в 2004 году. Несмотря на первоначальное отсутствие широкой поддержки, спустя некоторое время идея возродилась и приобрела официальный характер.

Всемирный день пения

Современные научные исследования подтверждают положительное влияние музыкальных звуков на человеческий мозг, схожее с воздействием вкусных лакомств. Когда люди поют, активируются зоны мозга, ответственные за удовольствие, стимулируя выработку эндорфинов — «гормонов радости».

Праздник отмечают, участвуя в концертах, посещая караоке-клубы или организуя собственные музыкальные мероприятия дома. Также этот день можно посвятить прослушиванию любимой музыки.

День яблок в Великобритании

21 октября многие британские города отмечают День яблок. В этот день созревают свежие плоды, и на ярмарках и тематических фестивалях посетители могут ознакомиться со множеством редких яблочных сортов, редко встречающихся в обычных магазинах.