Жена наняла частного детектива и нашла у мужа кое-что посерьезнее любовницы

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет женщине, которая наняла частного детектива и нашла в жизни мужа кое-что посерьезнее, чем просто любовница. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, еще год назад она заподозрила неладное: секс с супругом стал казаться механическим, из отношений ушли нежность и поцелуи. Иногда мужчина под разными предлогами исчезал на ночь.

«Друзья убедили меня проследить за ним и выяснить, что он задумал. Все оказалось даже хуже, чем я предполагала. Частный детектив сделал несколько фотографий, на которых мой муж в компании какой-то женщины катит детскую коляску», — рассказала она.

Сперва мужчина отрицал измену, но в конце концов во всем признался. Сейчас он живет отдельно и просит принять его назад в семью.

«Он говорит, что чувствует себя ужасно и не хочет разводиться со мной, но мои родители очень состоятельны и щедры к нам, поэтому я переживаю, что его просто интересуют деньги. Сердце разбивается: он всегда говорил, что пока не хочет детей, хотя я изводила его с этим вопросом последние пару лет», — из письма анонимной читательницы.

В ответ Коллинз призвала автора письма не прощать неверного мужа.

«Независимо от того, любит ли он на самом деле эту другую женщину или нет, теперь у него есть юридическое обязательство содержать ребенка материально. Я думаю, что из-за вашего собственного желания иметь детей это будет преследовать вас, даже если вы попытаетесь примириться», — поделилась мнением она.

Коуч предупредила, что после развода муж может предъявить существенные права на все, что оставят женщине состоятельные родители после кончины.

«Живите в обществе людей, с которыми вы чувствуете, что вас ценят и любят, и наслаждайтесь одиночеством какое-то время. Между тем, правильный психотерапевт может помочь вам обрести внутреннюю силу, о которой вы и не подозревали», — заключила она.

Ранее Коллинз дала совет 38-летней женщине, которая занялась сексом с другом 22-летнего сына и оказалась в тупике из-за стыда за происходящее. В ответ специалистка призвала женщину прежде всего перестать волноваться, поскольку такие отношения можно поддерживать без угрызений совести.