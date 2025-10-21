Сыновья Епистинии Степановой: почему маршал Гречко обещал встать перед женщиной на колени

Её имя знает каждый житель Кубани, а её образ запечатлён на гербе Тимашёвского района. Простая крестьянка Епистиния Степанова, награждённая орденами «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени и похороненная со всеми почестями на главной площади станицы. Что за подвиг совершила эта женщина, не управлявшая танком и не бросавшаяся на амбразуру? Её оружием была безграничная любовь, а её жертва стала символом потерь целого поколения.

Тяжёлая доля

До замужества о жизни Епистинии известно мало. Родившаяся в 1882 году на Украине в семье Рыбалко, она ещё ребёнком переехала с родителями и восемью братьями и сёстрами на Кубань. Чтобы помочь семье, с 14 лет «Пестя» батрачила на помещиков. В 16 лет она вышла замуж за Михаила Степанова, и началась её новая жизнь — жизнь, полная труда и материнства.

Как и во многих крестьянских семьях того времени, детей было много, но не все выживали. Епистиния Фёдоровна родила 15 раз. Первая дочь погибла, обварившись кипятком, затем умерли новорождённые двойняшки, пятилетний сын от свинки и ещё одна дочь, угоревшая в бане. До взрослых лет дожили десятеро: девять сыновей и одна дочь. Одиннадцать лет жизни Епистинии прошли в почти непрерывных беременностях, родах и тяжёлом труде на земле.

Сыновья Епистинии Федоровны

Первым за Родину отдал жизнь Александр (1901-1918). Он был расстрелян белыми в годы Гражданской войны за помощь красным.

На Халкин-Голе погиб Федор (1912-1939). Он мечтал стать военным, окончил курсы командиров в Краснодаре. Был направлен служить в Забайкальский военный округ. В бою за высоту Песчаную младший лейтенант Степанов поднял свой взвод в атаку, но сам погиб. Он был посмертно награжден медалью «За отвагу».

А потом началась Великая Отечественная война.

Первую «похоронку» Епистиния Федоровна получила на Павла (1919-1941). Он учился в Киевском артиллерийском училище. Погиб летом 1941 года в Брестской крепости.

В 1942 году погиб в Белоруссии Иван (1915-1942). Еще до войны он окончил военное училище, храбро воевал с белофиннами. Когда началась Великая Отечественная война, лейтенант Иван Степанов попал в плен, бежал, добрался до партизан недалеко от Минска. Воевал в составе партизанского отряда, был расстрелян немцами.

Илью, призванного на службу в армию еще в 1937 году, мать успела повидать незадолго до его гибели. Лейтенант Илья Степанов (1917-1943), после окончания Саратовского военного училища командовал танковой бригадой в Прибалтике. Был ранен. Лежал в госпитале в Ростове, был отпущен для долечивания домой. Окрепнув, вновь уехал на фронт. Воевал в Сталинграде. Погиб в сражении на Курской дуге.

В том же году, в октябре, погиб младший, Александр, названный так в честь старшего брата, расстрелянного белыми. Лейтенант Александр Степанов (1923-1943) в 1942 году окончил командирские курсы. Воевал в Сталинграде, форсировал Днепр. Удерживая плацдарм на правом берегу на подступах к Киеву, отбил 7 атак противника, последнюю – оставшись один, все его товарищи пали в бою. Последней гранатой Александр подорвал себя и окруживших его немцев. А. Степанов был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

В декабре погиб Василий (1908-1943). Он попал в плен в Крыму еще в 1941 году. Бежал. Сумел пробраться к партизанам. При выполнении задания командира партизанского отряда «За Родину» был вновь схвачен немцами и брошен в тюрьму. Его расстреляли в Никополе.

Не дожив три месяца Победы, погиб Филипп (1910-1945). Он попал в плен в 1942 году в Харьковском котле. Погиб в феврале 1945-го в лагере для военнопленных в Германии.

С войны вернулся только один – Николай (1903-1963). Он храбро сражался на Северном Кавказе, на Украине, был несколько раз тяжело ранен, осколки в своем теле носил всю оставшуюся жизнь. Одно из его ранений было таким серьезным, что его посчитали мертвым, и мать получила на него «похоронку».

Так случилось, что, потеряв на войне восьмерых сыновей, мать пережила и того единственного, что остался в живых. Схоронив скончавшегося от ран сына, Епистиния Федоровна перебралась в Ростов-на-Дону, где жила ее единственная дочь Варвара.

Солдатская мать

Уже спустя годы после войны история Епистинии Федоровны стала известна журналистам. О ней стали писать, создали документальный фильм. В скромную квартиру, где бабушка Пестя жила с дочерью, стали приходить писатели, генералы, большие начальники. Епистинии Федоровне дали хорошую квартиру, наградили ее орденом «Мать-героиня». Ей писали письма со всего Советского Союза. Солдаты, проходившие срочную службу, просили позволения считать ее своей матерью. Маршал А. Гречко в 1966 году писал ей: «Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги во имя Советской Отчизны. Своими боевыми делами они приблизили день нашей Великой Победы над врагами, прославили свои имена. …Вас, мать солдатскую, называют воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее тепло своих сердец, пред Вами, простой русской женщиной, преклоняют колени».

Епистиния Федоровна умерла в 1969 году в возрасте 87 лет.

В Тимашевске ей установлен памятник. Изображение этого памятника находится на гербе Тимашевского района. В хуторе Ольховском, где семья прожила войну, открыт музей семьи Степановых.