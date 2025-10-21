Универсальный гений: советский супермен стал чемпионом сразу в трех видах спорта

Легендарный Василий Трофимов стал один из двух атлетов, которым удалось завоевать звание чемпиона страны сразу в трёх различных видах спорта, что делает его имя поистине легендарным.

Спортивная многогранность Трофимова поражает воображение. В течение своей карьеры он успешно выступал в футболе, хоккее с шайбой и хоккее с мячом, демонстрируя высочайший уровень мастерства в каждом из этих видов спорта. Универсализм был настолько впечатляющим, что современники считали его появление настоящим чудом спортивного мира.

В 1945 и 1949 годах он становился чемпионом СССР по футболу в составе московского «Динамо». В 1947 году его имя появилось в списке чемпионов страны по хоккею с шайбой, а в 1951 и 1952 годах он дважды поднимал над головой трофей в хоккее с мячом.

В 30-е годы прошлого столетия совмещение различных видов спорта было довольно распространённым явлением, однако лишь Трофимов и Всеволод Блинков смогли довести его до совершенства. Второй также становился чемпионом страны в футболе, хоккее с шайбой и хоккее с мячом.

Современники Трофимова, в лице братьев Старостиных, Якушина и Бутусова, тоже пробовали себя в разных видах спорта, но никому из них не удалось достичь столь впечатляющих результатов.

В московском «Динамо» он сыграл свыше двухсот матчей и забил 69 мячей. Мировую же известность футболисту принесли выступления в составе советской сборной. В 1945 году он участвовал в историческом турне по Великобритании, где, преодолевая боль после травмы, всё же вышел на поле против «Арсенала».

Двумя годами позже состоялась поездка по скандинавским странам. Там нападающий продемонстрировал своё мастерство в полной мере. Он дважды поразил ворота шведского «Гётеборга» и оформил хет-трик в матче против норвежского «Шейда».

После завершения игровой карьеры у Трофимова раскрылся ещё и тренерский талант. В 1960-х он вошёл в штаб футбольной сборной СССР, которая дошла до финала чемпионата Европы 1964-го. Однако главным направлением его деятельности на посту рулевого стал хоккей с мячом.

Выдающиеся достижения в тренерском деле в этом виде спорта прочно закрепились за именем Трофимова. Возглавляя столичное «Динамо», он привёл команду к 14 победам в национальном чемпионате, двум триумфам в розыгрыше Кубка СССР и трём завоеваниям Кубка европейских чемпионов.

Не менее впечатляющими оказались успехи на посту наставника национальной сборной: под его чутким руководством команда демонстрировала феноменальную стабильность, восемь лет подряд поднимаясь на высшую ступень пьедестала почёта мировых первенств.

Значимый вклад Трофимова в развитие спорта был отмечен и признан на высшем уровне. В 1998-м, спустя четыре года после завершения работы в академии «Динамо», где он занимал пост директора, Василия Дмитриевича признали лучшим тренером сборных СССР и России за 40 лет участия в чемпионатах мира.

Михаил Якушин высоко оценивал талант Трофимова, отмечая его исключительные способности как крайнего нападающего: «Он оказался исключительно одарённым крайним нападающим – хитрым, быстрым, умным, техничным. В разнообразии и умелом выполнении финтов он ничуть не уступал Мэтьюзу».

Незабываемый эпизод в карьере Василия Дмитриевича связан с Олимпиадой 1952 года в Финляндии. В матче против сборной Югославии именно гол Василия стал катализатором легендарного камбэка советской футбольной команды, когда наша сборная сумела отыграться с, как тогда казалось, безнадёжных 1:5.

Трофимов ушёл из жизни 22 сентября 1999 года в возрасте 80 лет, оставив после себя уникальное наследие уникального универсального атлета и выдающегося тренера.