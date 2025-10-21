Как американец попутешествовал вместе с собственным домом

Житель Аляски Стивен Анавер снял на видео шокирующие кадры того, как его дом был сорван с фундамента ураганными ветрами и унесен течением вместе с ним самим внутри. Дом проплыл по бушующим водам во время одного из самых разрушительных штормов в истории западной Аляски.

Западная Аляска пережила один из самых разрушительных штормов в своей истории, вызванный остатками тайфуна «Халонг». Для Стивена Анавера из деревни Квигиллингок ночь превратилась в борьбу за выживание, когда ураганные ветры и рекордно высокий уровень воды сорвали его дом с фундамента и унесли в бушующий поток. Снятое им видео стало доказательством этого невероятного происшествия — кадры показывают, как вода внутри дома поднимается, а снаружи бушует наводнение невиданной силы.

Все началось, когда уровень воды в Квигиллингоке начал стремительно подниматься. Анавер, оставшийся без электричества, выглянул в окно и понял, что столкнулся с самым страшным штормом в своей жизни. По его словам, за считанные минуты вода поднялась до уровня колен, а вскоре после этого его дом покачнулся, накренился и начал плавание по бушующим водам.

На видео, снятом Анавером изнутри, запечатлены пластиковые пакеты, коробки с одеялами, кожаный ботинок и мебельные подушки, беспомощно плавающие в комнате. Стены раскачивались, словно на корабле, попавшем в шторм. Снаружи темные воды плескались около окон, а дом продолжал свое движение. Анавер услышал громкие удары: холодный ветер ворвался в образовавшуюся в стене дыру.

«Это стало серьезным испытанием для моего беспокойства», — позже вспоминал он.

В отчаянной попытке сохранить связь с внешним миром он продолжал звонить семье, пока дом все сильнее сотрясался от ударов о другие строения.

Рано утром он написал в соцсети: «О Боже». Пытаясь сориентироваться в темноте, Анавер использовал камеру телефона, которая видела лучше человеческих глаз, но это не приносило результатов до тех пор, пока позже утром не взошло солнце. То, что он увидел, поразило его: торчащая доска остановила дрейфующий дом всего в нескольких метров от реки, унесшей другие строения гораздо дальше.

Когда вода достаточно спала, двое соседей в болотных сапогах подошли и помогли Анаверу выбраться из его плавучего дома. Спустя несколько дней он опубликовал видео, запечатлевшее часы, проведенные в доме-корабле.

«Я был в нескольких дюймах от смерти, — отмечает он. — Я сбежал».

Его история стала одним из самых ярких эпизодов разрушительного шторма, который вынудил более 2 тысячи человек покинуть свои дома и потребовал одной из самых масштабных операций по эвакуации в истории Аляски, унеся жизни как минимум одного человека, а двое до сих пор считаются пропавшими без вести.