Диалог маршалов: почему Жукова не обидела характеристика, которую дал ему Рокоссовский

В исторических кругах часто всплывают суровые строчки из характеристики, которую Константин Рокоссовский дал Георгию Жукову. Однако вырванные из контекста фразы — лишь часть картины, с помощью которых предвзятые любители истории могут пытаться спекулировать темой. Полный документ раскрывает куда более сложный и объективный портрет будущего маршала, составленный его сослуживцем, который успел побывать и его начальником, и подчиненным.

Путь двух Константиновичей

Судьбы Рокоссовского и Жукова удивительно переплетены. Они были почти ровесниками (оба 1896 года рождения) и даже носили одинаковое отчество. Их военные карьеры начались в Российской императорской армии: Рокоссовский добровольно вступил в драгунский полк в 1914-м, а Жуков был призван в 1915-м. Оба прошли через горнило Первой мировой, были отмечены наградами, а после Революции оба — Рокоссовский в 1917-м, Жуков в 1918-м — встали под знамена Красной Армии.

Лично они познакомились лишь в 1924 году на кавалерийских курсах в Ленинграде. Рокоссовский позднее вспоминал о Жукове как о невероятно целеустремленном слушателе: «Заглянем в его комнату – все ползает по карте на полу. Уже тогда долг, дело были для него превыше всего». Уже тогда в Жукове бушевала та самая энергия, талант и железная уверенность в себе, которые позже будут определять его полководческий стиль.

Сложная иерархия

В 1930 году карьерные пути двух военачальников пересеклись особым образом. Рокоссовский на тот момент командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией, а Жуков был у него в подчинении, командуя одной из бригад. Именно в этот период Рокоссовскому пришлось составить служебную характеристику на своего подчиненного. Этот факт важен для понимания контекста: характеристику писал не просто коллега, а прямой начальник, отвечавший за объективную оценку качеств командира. Тем более, что отношения Константиновичей тогда были лишены даже намека на панибратство.

Не только «суховат», но и «решителен»

Так что же на самом деле написал Рокоссовский? Он указал на сложные черты характера Жукова, которые впоследствии станут его «визитной карточкой»: «Болезненно самолюбив», «Обладает значительной долей упрямства», «По характеру суховат и недостаточно чуток».

Однако было бы ошибкой ограничиваться только этой частью аттестации. Рокоссовский, как добросовестный командир, отметил и целый ряд выдающихся качеств, которые делали Жукова ценным кадром. Он охарактеризовал его как решительного, инициативного, дисциплинированного и чрезвычайно требовательного командира. Он подчеркнул, что Жуков обладает большим опытом, страстно любит военное дело и постоянно в нем совершенствуется. Итоговый вердикт был однозначным: Жуков своей должности соответствует.

Диалог маршалов

Эта характеристика, несмотря на свою объективность, глубоко засела в памяти Жукова. Историки вспоминают знаковый разговор между маршалами после победы под Сталинградом. Жуков неожиданно напомнил Рокоссовскому об аттестации 1930 года. «А разве я не прав? Ты такой и есть!» — парировал Рокоссовский. На что Георгий Константинович, известный своим крутым нравом, коротко и исчерпывающе ответил: «Верно, прав».