Что надо сделать в День Якова Студеного, чтобы прожить в благополучии до весны

В этот день православные вспоминают апостола Иакова Алфеева - одного из двенадцати ближайших учеников Христа. В народе этот день называли Яков Студеный, или день Первой каши.

По традиции мужчины на Якова Студеного рубили дрова, а женщины молотили новое зерно, готовили из него первую кашу и пироги. На угощение звали родных и соседей. Считалось, что тот, кто съест в этот день кашу или пироги, проживет в благополучии до весны. А если от каши отказаться, то придут 33 беды и несчастья. В этот день завершали грибной сезон, возвращаясь до темноты, чтобы не встретить злых духов. Отправляясь за грибами, брали с собой хлеб или кашу и оставляли их на пне, чтобы обратно дорога была легкая, да и грибов много.

Старались не растрачивать свои силы понапрасну, поскольку вместе с ними уйдет и здоровье. Не брались за новые дела, так как счастья они не принесут.

В этот день нельзя было ссориться и ходить на свидания. Это сулило беды и разочарования. Сейчас нельзя было заходить в чужой дом с пустыми руками, иначе нищета придет.

Если первый снег выпал - сорок дней осталось до зимы. Сосульки на кровле предвещают долгую осень. На лиственнице иглы не опали - к малоснежной зиме. А листья есть на вишне - к оттепели. Снег выпал на мокрую землю - урожая не жди. Гололед утром обещает скорое потепление.