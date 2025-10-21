Вареная курятина: чем она опасна для мужского здоровья

Отварная куриная грудка долгое время считалась эталоном диетического питания. Однако современные исследования заставляют взглянуть на промышленную бройлерную курятину иначе. Ученые все чаще говорят о потенциальных рисках, которые может нести для мужского здоровья регулярное потребление курятины. Впрочем, опасность кроется даже не в самом мясе, а в технологиях его производства.

Какие опасности поджидают мужчину за обеденным столом
Тревожная статистика

Масштабное исследование, проведенное онкологами из Оксфордского университета и опубликованное в «Журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения», вскрыло тревожную корреляцию. Ученые проанализировали данные о питании и здоровье 475 тысяч британцев за 2014-2016 годы.

Результаты показали, что среди тех, у кого развились онкологические заболевания, у мужчин был статистически выше риск возникновения рака предстательной железы на фоне регулярного потребления мяса птицы, выращенной промышленным способом. Ранее ученые уже предупреждали о связи переработанного куриного мяса с раком кишечника, но данные по раку простаты были озвучены впервые.

Важно подчеркнуть: исследование выявляет связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Однако сам факт такой корреляции заставляет научное сообщество пристальнее изучить этот вопрос.

Гормональный след

По всей видимости, корень проблемы лежит в технологии выращивания бройлеров. Еще в середине XX века в животноводстве были разрешены к применению стимуляторы роста, в том числе аналоги женских половых гормонов – эстрогена и прогестерона. Эти вещества помогают животным быстрее набирать массу. Сегодня благодаря таким технологиям из цыпленка всего за 32 дня вырастает птица весом до 2 кг. Хотя технические регламенты (например, ТР ТС 034/2013 в ЕАЭС) устанавливают предельно допустимые уровни остатков таких стимуляторов, полностью исключить их попадание в мясо невозможно.

Чем это грозит мужскому организму

Именно остаточные количества синтетических эстрогенов вызывают наибольшее беспокойство у врачей-андрологов и эндокринологов. Мужской организм крайне чувствителен к избытку женских половых гормонов, что может привести к ряду негативных последствий:

  • Нарушение репродуктивной функции. Снижение выработки собственного тестостерона и ухудшение качества спермы.
  • Феминизация. Появление признаков, несвойственных мужскому полу. Наиболее видимое проявление – гинекомастия (увеличение грудных желез).
  • Эректильная дисфункция. Гормональный дисбаланс может негативно влиять на половую функцию.

Группа риска

Наиболее уязвимой группой являются мальчики-подростки. Их собственная эндокринная система еще нестабильна, и уровень половых гормонов только устанавливается. Поступление же синтетических эстрогенов извне может спровоцировать нарушение нормального полового созревания, стойкое снижение выработки тестостерона в будущем и развитие эректильной дисфункции уже в молодом возрасте.

Есть или не есть

Полностью отказываться от куриного мяса не стоит. Это источник качественного белка. Однако следует разумно подходить к выбору и потреблению этого продукта. Отдавайте предпочтение мясу от проверенных фермерских хозяйств или производителей, которые декларируют отказ от использования гормональных стимуляторов (например, продукция с маркировкой «органическая»). Также не стоит делать промышленную курятину основой ежедневного рациона. Разнообразие в питании – ключевой принцип безопасности. Как говорится, все полезно, что в рот полезло. Главное – знать меру.