В какие «смертельные приметы» верили фронтовики

Война меняет всех без исключения, так как люди вынуждены на протяжении долгого времени находиться в состоянии стресса. Не удивительно, что многие из-за этого становятся суеверными. Бойцы, ежедневно рискуя жизнью, начинают надеяться на помощь талисманов и верить в силу примет. Эта «участь» не миновала и красноармейцев.

Плохая встреча

Бравые красноармейцы старались обходить стороной солдат-могильщиков. С учётом того, что в годы Великой Отечественной войны погибших было много, советские власти решили создать специальную похоронную команду. В их обязанности входило подбирать тела погибших товарищей и хоронить их в соответствии с обычаями. В солдатской среде тут же появилась примета – неожиданная встреча с «погребальщиками» сулит в скором будущем смерть.

Еще одна примета была связана с «паспортом смерти» – солдатским медальоном с личными данными бойца, необходимых для установления личности после смерти. В соответствии с уставом, такой атрибут требовалось носить постоянно с собой всем бойцам без исключения. Однако требование выполняли единицы. Дело в том, что красноармейцы верили – «паспорт смерти» при себе до добра не доведёт. «Не знаю, кто как, а я тот паспорт выбросил тихонько, чтоб никто не видел, и на его место положил в брюки свой талисман», – вспоминал ветеран Великой Отечественной Мансур Абдулин.

Как корабль назовëшь…

Специалист по военной истории Елена Спартаковна Сенявская в своей книге «Психология войны в ХХ веке. Исторический опыт России» рассказывает, что непосредственно перед боевой операцией солдаты старались не мыться, не стричься, не бриться и не отдавать никому из сослуживцев свои личные вещи (отсыл к тому, что они могут больше не понадобиться нынешнему владельцу).

Оберегами от шальной пули считались фотография любимой девушки или листок, на который собственноручно переписывали стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Их носили у сердца.

И, конечно же, солдаты должны были уважительно относиться к боевой технике и оружию. Бойцы прекрасно понимали, что от их бесперебойной работы многое зависит, а самое главное – жизнь. Часто автоматы и танки получали ласковые прозвища, а в самые ответственные моменты с ними даже разговаривали и никогда не ругали.