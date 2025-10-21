Банда без бандитов: почему Берию считали покровителем «Черной кошки»

В начале 1950-х московских правоохранителей буквально поставили на уши разбойные нападения и убийства. Преступники дерзко грабили магазины и сберкассы, вынося огромные по тем временам суммы — десятки тысяч рублей. Вскоре в народе банду окрестили «Черная кошка». Преступники же стали прототипами бандитов из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Банда без бандитов

За три года своей «деятельности» бандиты совершили 28 разбойных нападений, 11 убийств и 18 ранений. Это то, что удалось доказать. На скамье подсудимых оказалось 12 человек, причем, среди них не было ни одного матерого преступника. Это были уважаемые люди: работники оборонного завода КМЗ, курсанты военных училищ, стахановец и член ВКП(б), а также студент Московского авиационного института — отличник, спортсмен и комсомольский активист. Последний, кстати, и стал слабым звеном, через которое оперативники вышли на след банды.

Место действия

Долгое время оперативники сбивались с ног, но не было ни одной зацепки. Мрачнее тучи ходил и Никита Хрущев, в то время занимавший должность Первого секретаря Московского обкома ВКП(б). Он был среди приближенных Сталина, и вождь народов требовал результата — в Советском Союзе не было места бандитизму. Но долгое время МУР этих результатов дать не мог. Пока не обнаружилась одна интересная особенность — все преступления совершались в окрестностях Красногорска, но не в самом городе, и только близ спортивных объектов.

Предательская бочка пива

Стало ясно, что таким образом преступники запутывают следы, пытаясь выдавать себя за спортсменов и скрывать место жительства. Тотальная слежка вскоре дала результаты — тот самый вышеупомянутый студент Вячеслав Лукин выкупил целую бочку пива у Красногорского стадиона. Возник вопрос — откуда у молодого человека такие деньги? Правоохранители пристально присмотрелись к парню, и вскоре были взяты и другие члены банды. В ходе следствия почти все дали признательные показания.

При чем здесь Берия

Тогда же среди сотрудников МВД возникла и версия о причастности к деятельности банды главы НКВД Берии. Считалось, что он «крышевал» преступников, чтобы помешать следствию и таким образом подставить своего конкурента в борьбе за власть — Никиту Хрущева. Но то ли все пошло не по плану, то ли это была всего лишь конспирологическая версия. Между тем главарь банды Иван Митин и его подручный Александр Самарин были приговорены к расстрелу. Остальные получили крупные сроки в 15-25 лет.

Примечательно, что судьбу главаря через месяц повторил и Берия — он был расстрелян в конце 1953-го. Возможно, таким образом Хрущев отомстил своему конкуренту в том числе и за деятельность «Черной кошки».