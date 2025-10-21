Настоящая банда «Черная кошка»: почему Берию считали ее покровителем

Русская семерка

В начале 1950-х московских правоохранителей буквально поставили на уши разбойные нападения и убийства. Преступники дерзко грабили магазины и сберкассы, вынося огромные по тем временам суммы — десятки тысяч рублей. Вскоре в народе банду окрестили «Черная кошка». Преступники же стали прототипами бандитов из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Банда без бандитов: почему Берию считали покровителем «Черной кошки»
© Русская семерка

Банда без бандитов

За три года своей «деятельности» бандиты совершили 28 разбойных нападений, 11 убийств и 18 ранений. Это то, что удалось доказать. На скамье подсудимых оказалось 12 человек, причем, среди них не было ни одного матерого преступника. Это были уважаемые люди: работники оборонного завода КМЗ, курсанты военных училищ, стахановец и член ВКП(б), а также студент Московского авиационного института — отличник, спортсмен и комсомольский активист. Последний, кстати, и стал слабым звеном, через которое оперативники вышли на след банды.

Место действия

Долгое время оперативники сбивались с ног, но не было ни одной зацепки. Мрачнее тучи ходил и Никита Хрущев, в то время занимавший должность Первого секретаря Московского обкома ВКП(б). Он был среди приближенных Сталина, и вождь народов требовал результата — в Советском Союзе не было места бандитизму. Но долгое время МУР этих результатов дать не мог. Пока не обнаружилась одна интересная особенность — все преступления совершались в окрестностях Красногорска, но не в самом городе, и только близ спортивных объектов.

Предательская бочка пива

Стало ясно, что таким образом преступники запутывают следы, пытаясь выдавать себя за спортсменов и скрывать место жительства. Тотальная слежка вскоре дала результаты — тот самый вышеупомянутый студент Вячеслав Лукин выкупил целую бочку пива у Красногорского стадиона. Возник вопрос — откуда у молодого человека такие деньги? Правоохранители пристально присмотрелись к парню, и вскоре были взяты и другие члены банды. В ходе следствия почти все дали признательные показания.

При чем здесь Берия

Тогда же среди сотрудников МВД возникла и версия о причастности к деятельности банды главы НКВД Берии. Считалось, что он «крышевал» преступников, чтобы помешать следствию и таким образом подставить своего конкурента в борьбе за власть — Никиту Хрущева. Но то ли все пошло не по плану, то ли это была всего лишь конспирологическая версия. Между тем главарь банды Иван Митин и его подручный Александр Самарин были приговорены к расстрелу. Остальные получили крупные сроки в 15-25 лет.

Примечательно, что судьбу главаря через месяц повторил и Берия — он был расстрелян в конце 1953-го. Возможно, таким образом Хрущев отомстил своему конкуренту в том числе и за деятельность «Черной кошки».