Каким был идеал мужской красоты на Руси

Женщины разных эпох очень похожи своими взглядами на жизнь. Тем не менее есть и некоторые серьезные отличия. Например, идеалы красоты постоянно менялись, причем относится это и к внешности мужчин. Секс-символы нашей эпохи, вызвали бы 500 лет назад недоумение у дам. Ну, а наши женщины были бы шокированы средневековыми мачо. Давайте разберемся, какие же мужчины заставляли чаще биться сердца красавиц Руси.

Краснокожие здоровяки

Красный молодец — это здоровенный детина с красным лицом, большим животом и ногами, похожими на колоды. Если это сочетается с хорошими манерами, то есть со способностью громко рыгать и испускать газы, то успех у женщин такому парню был обеспечен. О таком говорили, что он «уродился хорош», или попросту «урод». О терминологии, касающейся мужских чар, мы уже писали.

В исторических документах прошлых столетий сохранилось немало описаний русских мужчин. Делали их иностранцы, которые прибывали на Русь с научными, торговыми или дипломатическими миссиями. Вот так описал типичного мужчину византийский историк Прокопий Кесарийский:

«И высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые».

Согласитесь, странные черты отметил византиец. Кстати, у нас нет оснований сомневаться в правдивости Прокопия Кесарийского, ведь он оставил немало путевых записей, к которым с точки зрения истории и географии не придраться. Тем более, что Прокопию вторит живший в 10 веке араб ибн Фадлан:

«Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом».

Но почему русичи были краснолицыми, ведь это больше похоже на американских индейцев? Может это сгоревшая на солнце кожа? Или ритуальная краска, которую наносили все представители сильного пола? До сих пор ответа на этот вопрос у нас нет.

Противоречивые мнения

Что касается детального описания мужчин, то есть записи византийца, побывавшего на приеме у князя Святослава:

«Видом он был таков: среднего росту, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским носом, с бритою бородою и с густыми длинными, висящими на верхней губе волосами. Голова у него была совсем голая, но только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода; шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами, с рубином посреди их вставленным. Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не отличная».

В 13 веке Марко Поло описывает русских мужчин как высоких и белокожих. Итальянский историк Паоло Джовио, побывавший на Руси в начале 16 века, говорил о «московитянах» как о людях среднего роста, но мощного телосложения. Он отмечал у мужчин короткие массивные ноги и непомерно большое туловище. Наверное, он видел тех самых парней, о которых говорили «косая сажень в плечах».

Идеал красоты — богатырь

В русских былинах богатыри описаны довольно скупо. Например, об Илье Муромце сказано, что он был внушительного роста и крепкого телосложения. Волосы почти у всех богатырей были русыми и кудрявыми, бороды окладистыми, а черты лица волевые. В 16 веке сформировался определенный эталон мужской красоты, описанный многими авторами. Худоба считалась недостатком, а красивыми признавали только дородных парней.

«Мужчины вообще великорослые, плотные и крепкие люди, кожею и естественным цветом похожие на остальных европейцев. Они придают большое значение длинным, окладистым бородам и толстым брюхам, и потому обладающие ими пользуются большим почетом от других».

Так писал о мужчинах Московии путешественник Адам Олеарий в 17 столетии. Кстати, внушительный живот был не только признаком красоты. Он являлся еще и показателем статуса в обществе. Иностранные гости замечали, что на торжественных приемах присутствовали только люди дородные, необъятные в поясе. Это не было случайностью. Русские князья и первые цари специально отбирали свиту из купцов и бояр потолще, чтобы произвести впечатление на визитеров.

Состоятельным мужчинам было проще поддерживать такую «красоту». Нужно было хорошо есть, много спать и поменьше двигаться. При этом праздность и чревоугодие церковью порицались наравне с блудом. Но, как вы догадались, сильных мира сего это не касалось.

С бородой или без?

В 16-17 веках стали популярны портреты. Благодаря этому направлению изобразительного искусства, мы можем судить о стандартах красоты того времени. «Парсуны», а именно так на Руси называли портреты, показывают круглолицых, коротко стриженых или даже бритых мужчин. Далеко не у всех из них есть бороды и усы.

Считается, что бритье головы было нормой до принятия христианства. Древнерусские князья не носили длинную гриву и бороду, ограничиваясь развесистыми усами. Мода на длинные волосы и бороды пришла вместе с крещением из Византии. Стоглавый собор, проходивший 11 мая 1551 года в Успенском соборе в Москве, категорически запрещал мужчинам любых сословий брить бороды. Церковь приравняла это деяние к ереси.

В дошедшей до нас грамоте царя Алексея Михайловича перечисляются самые страшные грехи. Среди них скоморошество, пение «бесовских» песен, приготовление обрядовой выпечки в виде живых существ и… бритое лицо. При этом к брутальной бороде полагалась уже не красная, а белая кожа. Известно, что русские мужчины эпохи позднего Средневековья активно пользовались косметикой, в частности, белилами.

Мужчины из крестьянской среди лица не отбеливали, но бороду берегли пуще глаза. Появляться на людях без бороды было позволено лишь детям и подросткам. В моде были длинные волосы и прямой пробор. По праздникам бороду и прическу украшали — натирали до блеска жиром. 95 процентов населения Руси были сельскими жителями, поэтому такую моду можно считать массовой.

Манеры настоящего мужчины

Что же касается манер, то они были очень своеобразны. На Руси были необычные способы произвести впечатление на окружающих. Адам Олеарий был шокирован увиденным:

«Они вовсе не стыдятся во всеуслышание и не щадя ни чьего обоняния пускать на волю то, что природа требует испустить верхом и низом после еды, и так как они очень любят и едят в изобилии лук и чеснок, то для непривычного самое присутствие их невыносимо тягостно».

Особый аромат, сопровождавший русского человека, отмечали многие заморские гости. Добавьте сюда особые правила этикета и поймете, почему гости так впечатлялись. Яков Рейтенфельс из Курляндии описывал, как русские, сидя за столом, громко рыгали и испускали газы. Они считали это знаками одобрения хорошей трапезе и совершенно не стеснялись ни дам, ни иностранцев.

Испускание газов на Руси связывалось еще и с сексуальностью. Поэтому парни без смущения проявляли себя на свиданиях с возлюбленными. Учитывая все это, становится ясно, что чем более красивым и сексуальным считался на Руси мужчина, тем большее отвращение бы он вызывал у женщин 21 столетия.